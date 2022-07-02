В Калининграде рассказали о последствиях блокады

Транспортная блокада Калининграда бьет и по ее инициаторам – Литве.

Об этом на канале RT в беседе с депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым рассказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инициатива (блокировать поставки – ред.) шла от той (литовской – ред.) стороны, но изначально, они (взаимоотношения между Литвой и РФ – ред.) всегда были натянутыми. Кстати, мы почувствовали эту натянутость еще в декабре 2021 г., когда у нас Прибалтика приостановила пропуск автомобилей и корабельных грузов со ссылкой на «неработающие системы таможни» и т.д. Наши автоперевозчики сами почувствовали это напряжение и невозможность, в какой-то момент, доставить груз в регион. Предчувствие не витало, а было абсолютно ощутимо. Бизнес забил тревогу, когда действительно, очереди на границах не позволяли нормально функционировать нашему бизнесу здесь, в регионе», – рассказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что российское руководство неоднократно пыталось разрешить вопрос дипломатическим путем. По ее словам, теперь же остается только один выход – окончательный переход на морские перевозки.

«Какие варианты? Если остаются незаконные санкции страны Литва, ограничения по Ж/Д и автоперевозкам, тогда у нас остается морской путь. Морской путь, на текущий момент, у нас четыре парома, пятый выходит. Как вижу я и как видит наше правительство, это – увеличение паромной составляющей и переориентация тех грузов, которые они не пускают сейчас по Ж/Д, на паромы. Соответственно, те грузы, которые внесанкционные и идут сейчас паромами, могут беспрепятственно идти по Ж/Д. То есть, правильная организация логистики и добавление паромов в наш морской парк. Но здесь еще вопрос цены. Паромная перевозка несколько дороже. В данном случае, государство должно помочь. Это – субсидирование. Оператор наших паромов, в основном, это – оборонсервис, который уже открыто заявляет о том, что перевозки – убыточны», – объяснила Нижегородова.

При этом она напомнила, что литовские власти получают немалую прибыль от железнодорожного и автомобильного транзита российской продукции в Калининград.

«И на железнодорожном транзите, они получают от нас портовые деньги. На транзите зарабатывают очень неплохо. В особенности, на Ж/Д. Наши вагоны проходят через их территорию – дорогая история даже для нас, канининградцев, и в обычное время, даже в прошлом году, поднимали вопрос о том, что Калининграду неплохо бы помогать в плане субсидирования «литовской части», потому что мы дорого платили Литве за транзит. Но если (литовцы – ред.) хотят наступить себе на ногу, то да, лишатся этого дохода», – говорила правозащитница.

Она заверила, что дефицита в регионе нет.

«Справимся – однозначно. Во-первых, не все товары запрещены к транзиту. Продуктовая составляющая – эти запреты все не касаются этой истории. У нас есть список товаров шестого пакета ( санкций – ред ), в который, в основном, включаются стройматериалы, бытовая техника, дерево и т.д. – много грузов. Где-то 40 – 50% процентов, но не все. То есть, даже, если все так останется, это дает нам возможность, чтобы перераспределить грузы – на Ж/Д, море и т.д. Но если там останется все так, как есть, нам нужны будут еще паромы», – добавила Нижегородова.