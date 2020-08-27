В Калининградской области либералы тоскуют по немецкому сапогу

27.08.2020, Москва, Вадим Егоров

После того, как прокуратура Гурьевского района Калининградской области запретила изображение на фасаде дома со старым немецким названием города Гурьев – Neuhausen, российские западники начали фотографироваться с ним на память.

Так проявляет себя небольшая, но активная часть русского населения Калининградской области, у которого внезапно проснулась «прусская идентичность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Прокуратура Гурьевского района посчитала, что нанесённое на фасад жилого дома изображение с надписью довоенного наименования города Neuhausen без соответствующего перевода на русский язык «оказывает информационно-идеологическое влияние и формирует у населения отрицание итогов Второй мировой войны, развивая чувство толерантности к событиям, связанным с фашистской Германией».

В этой связи в адрес хозяина расположенного в здании заведения, отличившегося подобным художеством – ООО «УК Восточная резиденция», прокуратурой было внесено представление об устранении нарушения требований ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

То есть от собственника попросту потребовали стереть надпись на немецком. Впоследствии выяснилось, что тот намеревался открыть одноименный ресторан и, якобы, его выходка никакой идеологической подоплеки не несла, теперь же он пытается узаконить название Neuhausen, если же это у коммерсанта не получится, то он подчинится и сотрет надпись.

Новость спровоцировала местных любителей «пить баварское» устраивать показные фотосессии рядом со злополучной надписью. В свою очередь в соцсетях «новые пруссаки» отличились ядовитыми комментариями по теме:

«Если тут есть представители прокуратуры, передайте, пожалуйста, своему наблюдательному коллеге, что Нойхаузеном город назывался с 1262 года», «Скоро Кенигом Калининград запретят называть. А в реальных нарушениях служащих прокуратура ничего не видит», «Был такой город – Тильзит. В нем был заключен Тильзитский мирный договор. А еще в честь него был назван очень неплохой сыр. Теперь это – унылый, всеми брошенный Советск».

Впрочем, нашлись и сторонники решения прокуратуры:

«С 1946 года город назван именем героя Великой Отечественной войны Гурьева!!! И? Абсолютно не важно, какое было название до 1946 года», «Правильное мнение прокуратуры, не оспорить».

Нужно отметить, что «новые прусаки» – «иваны не помнящие родства», появились в Калининградской области не вчера, а практически сразу после распада СССР, благодаря активности всевозможных немецких, а впоследствии и балтийских обществ, большинство из которых только в последние годы были признаны иностранными агентами и закрыты.

Именно в 90-е годы в крае появилась мода на немецкие исторические названия, идея о возвращении бывшей Восточной Пруссии Германии, якобы сулящая местным жителям экономические преференции, и даже такое экзотическое явление, как «еврорусский сепаратизм».

Дело дошло настолько далеко, что в 2016 году местное националистическое движение «Балтийский авангард Русского сопротивления» (БАРС) выпустило петицию о переименовании Калининграда в Кенигсберг.

«Сегодня Калининград представляет собой призрак советского тоталитарного прошлого в самом центре Европы, – говорилось в документе, который подписали две тысячи человек. – Это ощущается и по низкому (в сравнении с европейскими соседями) уровню жизни рядовых граждан, и по архитектурным особенностям застройки центра города, и по коммунистическим названиям географических объектов».

В апреле текущего года верхушка БАРС-а была осуждена на сроки от восьми до трех лет за экстремистскую деятельность с целью дестабилизации обстановки в крае и присоединения области к ЕС.

28 января 1945 года немецкий город Нойхаузен был взят 192-й стрелковой дивизией , 7 сентября 1946 года город был переименован в честь Героя Советского Союза, генерал-майора Степана Савельевича, погибшего при штурме Пиллау.