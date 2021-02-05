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05.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Беспорядки, Дзен, Россия
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В камерах навальнистов кормят кашей с котлетами и раздают шампунь


Арестованные в Москве за участие в несанкционированных акциях и нарушение общественного порядка сторонники блогера Алексея Навального размещены в теплых камерах.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила московский омбудсмен Татьяна Потеева, рассказавшая о своем посещении спецприемника в деревне Сахарово, где отбывают административное наказание более 500 навальнистов.

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«Я посетила 25 человек, с каждым из них довольно предметно разговаривала и предлагала им обратиться с вопросами, которые их сейчас больше всего волнуют. В основном это были молодые люди. Половина из них – студенты, половина – работающие. Среди задержанных преобладали, честно говоря, девушки», – сказала Потеева.

Она также посетила две камеры, в которых были парни.

«Они считают, а я своими глазами это видела, что размещены они вполне удовлетворительно: в камерах – по четыре человека, одна – на шестерых. В камерах тепло, у ребят были даже все окна открыты. Постельные принадлежности были у всех. Спрашивала, как кормят. Замечаний по питанию у них нет. Рассказали, что утром была вполне приличная каша, хорошие котлеты», – сообщила собеседница издания.

По ее словам, задержанные жаловались на «медленное движение» передач, но руководство спецприемника пообещало макимально ускорить этот процесс.

«Не у всех арестованных, например, были тапочки и зубные щетки. Но после этого там были члены ОНК, и я уже получила информацию, что люди обеспечены предметами первой необходимости. Более того, в камеры поступили новые матрасы. Члены ОНК раздавали по камерам шампунь для девушек», – говорит Потеева.

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