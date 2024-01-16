Общественные ориентиры и ценности в Канаде за последние 20 лет изменились от уважения к ветеранам-освободителям до аплодисментов пособникам нацистов. Но потомков нацистов в Канаде не принимают до сих пор.

Об этом на телеканале «Крым 24» сообщил видеоблогер и путешественник Михаил Касперов, который проделал путь из Канады в Крым длинной почти в один месяц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я приехал в Канаду, ещё был 1994 год. В Канаде были ещё нормальные традиционные ценности: детей воспитывали в духе уважения к ветеранам, воспитывали в духе патриотизма, рассказывали о значении альянса, который победил фашизм и нацизм. В семейных ценностях были мама и папа, что к ним нужно относиться с уважением, что мальчики – это сильный пол, девочки – слабый. Потом постепенно появилось то, что не только мальчики сильный пол, но и девочки тоже. Потом пошла феминизация, появились другие ценности, ЛГБТ. И уже оказывается ветераны не самое главное. А уже совсем недавно оказалось, что сотрудникам СС можно хлопать в ладоши в государственных учреждениях», – подчеркнул он.

Тем не менее, к Христи Фриланд – этнической украинке и внучке сбежавшего в Канаду коллаборациониста, которая на протяжении последних лет занимает разные министерские посты в канадском правительстве, отношение негативное.

«Она сейчас заместитель премьер-министра Канады, это роли не играет. Это первые лица государства, и я скажу, что среди населения Канады, а я не общаюсь в правительстве, я общаюсь с людьми, её ненавидят. Везде в комментариях, когда появляется статья с её участием, в Твиттере появляются её сообщения, огромная армия канадцев просто хейтят ее, напоминают, чья она внучка и почему стесняется своего прошлого. Она не тот человек, которого уважает население Канады», – заключил Касперов.