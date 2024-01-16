В Канаде бандеровцев пока что не уважают так, как геев – блогер-путешественник

Любовь Смирнова.  
16.01.2024 22:21
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 265
 
Вооруженные силы, Дзен, Канада, ЛГБТ, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Общественные ориентиры и ценности в Канаде за последние 20 лет изменились от уважения к ветеранам-освободителям до аплодисментов пособникам нацистов. Но потомков нацистов в Канаде не принимают до сих пор.
Об этом на телеканале «Крым 24» сообщил видеоблогер и путешественник Михаил Касперов, который проделал путь из Канады в Крым длинной почти в один месяц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Общественные ориентиры и ценности в Канаде за последние 20 лет изменились от уважения к...

«Когда я приехал в Канаду, ещё был 1994 год. В Канаде были ещё нормальные традиционные ценности: детей воспитывали в духе уважения к ветеранам, воспитывали в духе патриотизма, рассказывали о значении альянса, который победил фашизм и нацизм. В семейных ценностях были мама и папа, что к ним нужно относиться с уважением, что мальчики – это сильный пол, девочки – слабый.

Потом постепенно появилось то, что не только мальчики сильный пол, но и девочки тоже. Потом пошла феминизация, появились другие ценности, ЛГБТ. И уже оказывается ветераны не самое главное. А уже совсем недавно оказалось, что сотрудникам СС можно хлопать в ладоши в государственных учреждениях», – подчеркнул он.

Тем не менее, к Христи Фриланд – этнической украинке и внучке сбежавшего в Канаду коллаборациониста, которая на протяжении последних лет занимает разные министерские посты в канадском правительстве, отношение негативное.

«Она сейчас заместитель премьер-министра Канады, это роли не играет. Это первые лица государства, и я скажу, что среди населения Канады, а я не общаюсь в правительстве, я общаюсь с людьми, её ненавидят. Везде в комментариях, когда появляется статья с её участием, в Твиттере появляются её сообщения, огромная армия канадцев просто хейтят ее, напоминают, чья она внучка и почему стесняется своего прошлого. Она не тот человек, которого уважает население Канады», – заключил Касперов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть