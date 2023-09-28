В Канаде цинично попользовались Зеленским – киевский политолог

Скандал с чествованием гитлеровца из дивизии СС в канадском парламенте – провокация местных элит ради внутренних разборок, от чего Украина отмоется ещё нескоро.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как так можно было это всё организовать, чтобы Зеленский не был в курсе и чтобы он попал в такую глупейшую примитивную ситуацию? Более того, сейчас начали разгонять, что, мол, это российская провокация, это русские подстроили», – сказал ведущий Виталий Дикий.

Эксперт успокоил Дикого, что «рука Кремля» здесь не при чём.

«Какая российская провокация? Россияне не имеют такого влияния, особенно в Канаде, и никогда не было у них такого влияния», – сказал Бондаренко.

Касательно ситуации он заявил, что «в Канаде своя драматургия».

«При достаточно слабом премьере, который достаточно популярен и который думает больше про пиар, чем про реальные дела, фактически в этой ситуации развернулась достаточно серьёзная борьба нескольких политиков. Всё было направлено на то, чтобы создать историю с отставкой спикера парламента. Потому что некоторым политикам с украинскими корнями очень не терпится поставить своего ставленника на пост спикера парламента и стартовать с этой позиции на более высокую позицию, чем та, который этот или эта политик занимает в канадском истеблишменте», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что «это абсолютно внутренняя канадская игра», однако большой вопрос, куда смотрела команда украинского президента.

«Достали именно дивизионщика, представителя СС «Галичина», но дело в том, что Зеленского, которого здесь использовали в данной ситуации – Зеленский был только поводом. У Зеленского же есть своя патронажная служба. У Зеленского же есть свои люди, которые сначала должны были изучить досье данного человека, кто этот человек, должны были просчитать все возможные подводные камни, но этого сделано не было. Пришёл Зеленский, пришли представители дипломатического корпуса, депутаты парламента, все дружно хлопали в ладоши и так далее, а потом вдруг раз – и оказывается, что мы же не того позвали, да это же оказывается не тот, да он же воевал совсем не за тех. И потом уже доказывать, что у нас давно наши учёные, у нас Вятрович и прочие доказали, что дивизия СС «Галичина» – это не то, о чём вы подумали, что это, как у нас любят говорить, не те СС, которые были СС, который мы знаем СС, есть плохие СС, а это хорошие СС и так далее – в данной ситуации это всё уже не действует. Потому что есть своя позиция у Польши, у Индии, у ещё нескольких государств есть своя позиция по этому поводу. И понятное дело, что это привело к желаемому результату – спикер парламента ушёл в отставку, скандал обеспечен. И скандал обеспечен именно посредством Украины и привлечением отрицательного внимания к Украине», – считает Бондаренко.

Он подчеркнул, что этот удар по имиджу Украины надолго.

«Это имиджевый удар, от которого будут отмываться очень долго. Более того, это обязательно будет использовано российскими пропагандистами и уже используется. Это на месяц или на два разговоров. Это же будут постоянно все – Скабеева, Соловьёв и все прочие будут показывать эти кадры день и ночь – посмотрите на них, посмотрите, кого они привечают и героизируют. Плюс ко всему будут обязательно указывать на международный резонанс, на то, как это воспринято в мире», – сокрушается украинский политолог.