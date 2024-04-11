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США открыто финансируют, вооружают и обучают фашистский полк «Азов» (переименованный в 3 штурмовую бригаду ВСУ) и другие неонацистские подразделения Украины.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил канадский писатель и журналист Арон Матэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина использует неонацистов, прошедших западную подготовку. Об этом уже давно известно. Неонацистский батальон «Азов» официально включен в состав Вооружённых сил США и Украины. Они проходили подготовку и получали оружие в США с 2014 года. Хотя официально это противоречил законодательству США. Проблема была настолько серьёзной, что несколько лет назад Конгресс принял закон, запрещающий помощь США батальону «Азов». Но все это игнорируют», – сказал Матэ.

«Один из способов, которыми они обходят этот запрет сейчас – что батальон «Азов» недавно переименовали в 3 штурмовую бригаду. Так что они просто сменили название. Это похоже на сирийский сценарий, в котором США отметили, что это довольно неловко, что мы финансируем повстанцев, среди которых доминирует ан-Нусра. Так она просто сменила своё название. И тот же сценарий они используют на Украине. Там есть много других неонацистских подразделений», – добавил канадский журналист.