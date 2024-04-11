В Канаде рассказали, как США спонсируют украинских нацистов по методу исламистских террористов

Константин Серпилин.  
11.04.2024 18:57
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


США открыто финансируют, вооружают и обучают фашистский полк «Азов» (переименованный в 3 штурмовую бригаду ВСУ) и другие неонацистские подразделения Украины.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил канадский писатель и журналист Арон Матэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США открыто финансируют, вооружают и обучают фашистский полк «Азов» (переименованный в 3 штурмовую бригаду...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Украина использует неонацистов, прошедших западную подготовку. Об этом уже давно известно. Неонацистский батальон «Азов» официально включен в состав Вооружённых сил США и Украины. Они проходили подготовку и получали оружие в США с 2014 года.

Хотя официально это противоречил законодательству США. Проблема была настолько серьёзной, что несколько лет назад Конгресс принял закон, запрещающий помощь США батальону «Азов». Но все это игнорируют», – сказал Матэ.

«Один из способов, которыми они обходят этот запрет сейчас – что батальон «Азов» недавно переименовали в 3 штурмовую бригаду. Так что они просто сменили название.

Это похоже на сирийский сценарий, в котором США отметили, что это довольно неловко, что мы финансируем повстанцев, среди которых доминирует ан-Нусра. Так она просто сменила своё название. И тот же сценарий они используют на Украине. Там есть много других неонацистских подразделений», – добавил канадский журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть