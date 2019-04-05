В Канаде выпустили золотую монету в форме украинского пасхального яйца

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Королевский монетный двор Канады впервые выпустил монету из чистого золота в форме украинского пасхального яйца – писанки, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт монетного двора.

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“Наша фигурка в форме писанки 2019 года — первая в своем роде золотая монета. Он имеет наш самый запутанный и сложный дизайн, с очень мелко выгравированными деталями, которые в совокупности дают мощное благословение всем канадцам — и особенно их получателю”, — говорится в описании монеты на сайте монетного двора.

Монета изготовлена из 58,5 грамма чистого золота и имеет номинальную стоимость 250 канадских долларов (5053 грн — ред.).

Тираж писанки составит всего 250 золотых монет.