15.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Религия, Скандал, Украина
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В канонической УПЦ “списали” двух митрополитов-предателей

Представитель канонической УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) прокомментировал будущее двух иерархов-предателей Александра Драбинко и Симеона Винницкого, которые приняли участие в так называемом “объединительном соборе” “Церкви Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Климент заявил киевскому изданию “Страна”.

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“К УПЦ они больше не имеют никакого отношения. Мы констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим в поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся”, – отметил владыка Климент.

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