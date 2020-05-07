В канун Дня Победы в Раде разразились русофобским заявлением

07.05.2020, Киев, Валим Москаленко

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что 75 лет назад именно Украина внесла значительный вклад в прекращение кровопролития, и сейчас украинский народ должен повторить этот подвиг, чтобы разобраться с «серьёзными вызовами», которые стоят перед страной.

Об этом спикер сказал в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эту субботу государство будет отмечать 75-летие Дня Победы над нацизмом в Второй мировой войне. Много лет назад Украина, и не только она, сделали очень многое для того, чтобы в мире был мир, чтобы мы могли собираться в мирных городах нашей страны, чтобы мы могли сегодня быть украинским парламентом.

Сейчас у нас тоже очень большие вызовы, как и тогда, мы должны объединиться вокруг идеи, принципов и понимания, что именно от нас зависит будущее нашей страны.

А сегодня, я думаю, что было бы правильно вспомнить тех, кто отдал жизнь, здоровье, кого, к несчастью, сегодня нет и поблагодарить тех, и вспомнить тех, кто сегодня напоминает нам и может рассказать про те страшные времена», – сказал Разумков, после чего объявил минуту молчания.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко призвала чтить только память боевиков УПА, воевавших против Красной армии.

«Европейская солидарность» благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся со всеми тоталитарными режимами.

И на самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чтил память об УПА, которые так же, как бойцы Красной армии боролись за Украину», – рассказала Геращенко.

Также парламентарий возмутилась решениями властей республик Донбасса.

«У нас на сегодня в этом зале есть две идеологии – те, кому какая разница, и те, кому больно за Украину, и собственно сегодня парламент должен был бы принять историческое заявление относительно того, что Москва пытается переписать украинскую историю, и назвать наши украинские города Донецк и Луганск – Сталино и Ворошиловград», – негодовала Геращенко.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому одно из исторических названий Донецка – Сталино – будет официально использоваться на мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории республики и города, связанным с Великой Отечественной войной.