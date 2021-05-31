Подпишись на рассылку
31.05.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

В канун Дня защиты детей боевики ВСУ обстреляли школу и детский сад в ЛНР

Новости УкраиныУкраинские боевики с подконтрольной Киеву территории открыли огонь по жилому массиву одного из населённых...

Украинские боевики с подконтрольной Киеву территории открыли огонь по жилому массиву одного из населённых пунктов ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Отмечается, что на Попаснянском направлении боевики 92-й бригады ВСУ с направления н.п. Золотое-4 открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по жилому массиву н.п. Золотое-5, в результате чего получили повреждения несколько объектов гражданской инфраструктуры.

По информации ведомства, повреждено остекление жилого дома, средней общеобразовательной школы №4, детского сада «Берёзка». Дополнительные данные о разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения республики уточняются.

«Кроме того, сегодня произошел очередной случай ранения мирного жителя в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками ранее.

На окраине н.п. Первомайск, при проведении земельных работ, в результате детонации боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками во время обстрела 12 мая текущего года, получила осколочное ранение мирная жительница 1959 года рождения», – сообщили в пресс-службе и добавили, что пострадавшую в оперативном порядке доставили в центральную городскую больницу Первомайска.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть