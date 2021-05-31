В канун Дня защиты детей боевики ВСУ обстреляли школу и детский сад в ЛНР

31.05.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики с подконтрольной Киеву территории открыли огонь по жилому массиву одного из населённых пунктов ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что на Попаснянском направлении боевики 92-й бригады ВСУ с направления н.п. Золотое-4 открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по жилому массиву н.п. Золотое-5, в результате чего получили повреждения несколько объектов гражданской инфраструктуры.

По информации ведомства, повреждено остекление жилого дома, средней общеобразовательной школы №4, детского сада «Берёзка». Дополнительные данные о разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения республики уточняются.

«Кроме того, сегодня произошел очередной случай ранения мирного жителя в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками ранее. На окраине н.п. Первомайск, при проведении земельных работ, в результате детонации боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками во время обстрела 12 мая текущего года, получила осколочное ранение мирная жительница 1959 года рождения», – сообщили в пресс-службе и добавили, что пострадавшую в оперативном порядке доставили в центральную городскую больницу Первомайска.