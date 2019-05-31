В канун Дня защиты детей «ПолитНавигатор» приготовил сюрприз для маленьких читателей

31.05.2019, Москва, Андрей Лубенский

Не всё же писать о политике. В День защиты детей редакция приготовила сюрприз для самого младшего поколения в семьях наших читателей. По этой ссылке https://drive.google.com/open?id=1o8_S67ln0BWNmwKlS2asUGKbSHbmX7VW можно бесплатно читать и скачать сказочную повесть «Приключения маленького дракона Охо», которую написал наш друг и коллега, журналист издания Украина.ру Андрей Лубенский.

Электронная книга с согласия автора специально выложена для свободного скачивания – это подарок всем детям.

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А родителям маленьких читателей редакция ПолитНавигатора предлагает принять участие в благотворительной акции, в ходе которой мы рассчитываем помочь замечательному приюту для бездомных животных, который находится в Донецке.

Это приют ПИФ – там 800 собак, 50 кошек и… война. Поэтому любая сумма, перечисленная вами, может помочь спасать маленькие жизни. Реквизиты для помощи можно найти на сайте приюта http://pif.dn.ua/

Конечно, вы можете просто скачать книжку. А можете – по желанию и по возможности – при этом помочь волонтёрам и их четвероногим подопечным. Мы надеемся, что многие из вас откликнутся на наш призыв.