В Карабахе начали разрушать христианские святыни

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Нагорном Карабахе воюющие против армян подразделения начали разрушать христианские памятники.

Об этом в своем блоге пишет журналист-международник Аббас Джума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист разместил видеоролик, на котором неустановленные лица в военной форме атакуют христианский памятник. Они срывают колокол и бросают его в святыню, пиная ее при этом ногами.

Причем вандалы говорят на русском языке с кавказским акцентом.

«Если это не пришлые русскоязычные боевики из Идлиба, то это азербайджанский армия. Которая как бы ведёт освободительную, по официальной версии, войну. Ну что же, история конфликта давняя, может из Баку война и выглядит, как освободительная, особенно, что касается районов Азербайджана, захваченных в годы прошлой войны в Карабахе. Вопрос только. Отчего освободители ведут себя, как наёмники из Идлиба, которые также в Сирии рушили церкви и ломали христианские святыни», – пишет Джума.