10.10.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Политика, Россия
Просмотров:

В Карабахе объявлено перемирие: Итог 10-часовых переговоров в Москве


С 12:00 10 октября в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе объявляется перемирие для обмена пленными, а также эвакуации тел погибших.

О достижении таких договоренностей после более чем 10-часовых переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве сообщил руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, стороны конфликта согласились продолжить переговоры.

На вопросы прессы Лавров отвечать не стал. К журналистам он вышел без армянского и азербайджанского коллеги.

Спикер МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию текста заявления по итогам переговоров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть