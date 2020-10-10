10.10.2020, Москва, Михаил Рябов
В Карабахе объявлено перемирие: Итог 10-часовых переговоров в Москве
С 12:00 10 октября в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе объявляется перемирие для обмена пленными, а также эвакуации тел погибших.
О достижении таких договоренностей после более чем 10-часовых переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве сообщил руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
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По его словам, стороны конфликта согласились продолжить переговоры.
На вопросы прессы Лавров отвечать не стал. К журналистам он вышел без армянского и азербайджанского коллеги.
Спикер МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию текста заявления по итогам переговоров.
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