В Казахстан и Центральную Азию нагрянул десант западных надсмотрщиков

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В Казахстан и Центральную Азию зачастили эмиссары из ЕС и США с целью заставить бывшие советские среднеазиатские республики перекрыть серый импорт и присоединиться окончательно к антироссийским санкциям. Стратегическая же задача на самом деле заключается в превращении региона во враждебную к Москве и Пекину зону.

Так, например, в Казахстан отправляется целая делегация американского Минфина, в которой есть и представители финансовой разведки США, и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Эти сотрудники должны представить Акорде (администрации президента), собранные материалы, свидетельствующие, что через территорию Казахстана осуществляется реэкспорт при участии как частных, так и государственных компаний.

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Более того, предполагается по итогам визита вообще создать в Астане филиал OFAC, который будет отслеживать все факты «незаконной» торговли с Россией, а результаты мониторинга представлять правительству РК для скорейшего исправления. То есть такой себе форпост ЦРУ под прикрытием другого ведомства для контроля над осуществлением изоляционного режима.

Но самой интересной новостью становится визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая собирается в Астане официально учить всех «демократическим ценностям», проповедуя принципы ЛГБТ и гендерного равенства.

Следом за ней ожидается приезд президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а также высокопоставленных чиновников из Лондона, Праги, Рима, Вены и других западных столиц.

Очевидно, что все эти деятели должны убедить Касым-Жомарта Токаева и его окружение окончательно порвать с Москвой, закрыть возможности для получения Россией через территорию Казахстана и ЦА стратегической продукции и программного обеспечения.

Волнует Брюссель и коллективный Запад и реализация энергетического проекта в рамках созданного «газового союза», так как через существующие и возводимые магистрали российское голубое топливо потечёт на Ближний Восток и в Китай, что сведёт к нулю многие введенные санкции.

При этом десант высаживается не только в Казахстане, но и в других республиках региона, что говорит о скоординированной акцией по продавливанию местных правящих элит, в которых сильны прозападные настроения.

Так, например, с 22 по 27 апреля Бишкек и Душанбе посещает с визитом помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

С 23 по 28 апреля такой же вояж осуществляет в Астану и Бишкек представитель Минфина США Элизабет Розенберг.

А с 24 по 25 апреля спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

При этом европейский надсмотрщик посещает регион уже во второй раз, что говорит о раздражённости Брюсселя тем, что торговые маршруты так и не были окончательно перекрыты с момента приезда главы Госдепа Энтони Блинкена. По сути, осуществляется бесцеремонное и грубое вмешательство во внутренние дела бывших советских среднеазиатских республик.

Так, в кулуарных беседах с высокопоставленными чиновниками Казахстана и республик Центральной Азии в ход идёт шантаж возможного использования так называемых вторичных санкций в отношении их зарубежных активов и счетов на Западе и в офшорных зонах.

Пока это наиболее эффективное средство воздействия, так как западные спецслужбы многие годы отслеживали все финансовые потоки и европейцы с американцами считают, что смогут таким образом добиться своего.

При этом в ход идёт не только кнут, но и пряник, так как тот же Дэвид О’Салливан по итогам своего визита официально на пресс-конференции с целью подкупить и успокоить казахстанскую элиту заявил, что ЕС не обнаружил случаев нарушения Астаной санкционного режима против России. Он добавил, что меры будут вводиться не в отношении правительств, а сугубо только в адрес руководства компаний независимо от их форм собственности.

А случае обнаружения таких фактов Дэвид О’Салливан пообещал решать всё совместно с властями РК, имея ввиду, что будут выборочно в директивном порядке требовать прекращения той или иной деятельности отдельных предприятий и компаний.

Такое мягкое заявление помимо стремления не отпугнуть местных правителей соседних среднеазиатских республик свидетельствует о том, что какие-то положительные для Запада решения в Астане всё-таки были достигнуты.

Казахстанское руководство со своей стороны пытается показать всеми силами, что активно развивает Транскаспийский торговый маршрут в обход России и создаёт собственный танкерный флот на Каспии. Так, в этом году «Казмортрансфлот» намерен приобрести еще два танкера, который будет вместе с тремя другими транспортировать в Азербайджан добываемую американскими, британскими и европейскими компаниями нефть с месторождений Тенгиз и Кашаган.

Одним из ярких признаков такого двурушничества является отказ Астаны от проведения парада в честь Победы 9 мая под предлогом экономии финансовых средств, что можно назвать настоящим выслуживанием перед Западом.

В этом же ключе надо рассматривать и развязанную кампанию по выискиванию и преследованию мнимых «сепаратистов», что напоминает «охоту на ведьм» и должно подтвердить стремление Астаны подорвать российское влияние и усилить русофобские настроения внутри страны.

Как один из таких признаков можно также назвать публикации в подконтрольных телеграм-каналах и СМИ, где размещаются списки журналистов и общественных деятелей, уличённых в симпатиях к России и осуждающих «незалежную».

Например, в национал-либеральном издании «Улус Медиа», в котором часто публикуются отъявленные русофобы, 25 апреля вышла статья «Казахстанские лидеры мнений с пророссийской и антиукраинской риторикой», где уделили место и моей скромной персоне, вменив мне в вину публикации в ПолитНавигаторе, якобы распространяющие дезинформацию о Казахстане.

По сути, сейчас в РК, как и ранее на Украине, усиленно формируется почва для нетерпимости к тем, кто выступает против ориентации на Запад и за сближение с Россией.

Соответствующий информационный фон должен мобилизовать националистов всех мастей и дать им сигнал уже для организации всевозможных провокаций и нападений. Поэтому следует ожидать появления новой версии казахстанского сайта «Миротворец», закрытого пару лет назад.

При этом удар наносится не только по России, но и по Китаю. Так, в последние дни в разных городах Казахстана начались безнаказанные митинги и пикеты националистов, выступающих против отмены визового режима в отношении граждан КНР.

Если понимать, что в условиях РК все эти молодчики и активисты находятся на содержании и под контролем местных спецслужб и курируются советником президента Ерланом Кариным, то становится очевидным заказной характер данных акций с целью уже раскручивания откровенной синофобии.

В Астане вполне осознают последствия таких опасных игр, предоставляя еще и трибуну для Урсулы фон дер Ляйен, которая должна выступить перед казахстанской молодёжью о привлекательности «европейских ценностей», но действуют по накатанной, надеясь сохранить свои активы за рубежом и нарастить экономическое и политическое сотрудничество с Западом.

То, что такое сближение работает против интересов народа и повторяет эволюцию украинской элиты, казахстанских небожителей похоже не интересует. Но жизнь по принципу «после нас хоть потоп» обычно в истории приводит к великим потрясениям.