В Казахстане аплодируют планам американского посла по отрыву республики от России

02.07.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Перед самым приездом Валентины Матвиенко в Казахстан представитель США неожиданно пообщался с журналистами, где признавался в любви к народу степей.

В минувший понедельник 28 июня посол США в Казахстане Уильям Мозер на специальной пресс-коференции ответил на вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Они проясняют некоторые факторы во взаимоотношениях Нур-Султана (Целинограда) и Вашингтона и показывают заинтересованность американцев в геополитическом дрейфе республики в сторону Запада.

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Дипломат даже не скрывает, что янки ведут активную работу по переориентации Казахстана. Во-первых, уже решается вопрос в парламенте РК о ратификации соглашения между двумя странами, подразумевающий доступ к «открытому небу». Данный договор создает максимально благоприятные условия для работы американских авиалиний и компаний, ряд из которых будут выполнять не только гражданские задачи. Фактически всё воздушное пространство республики будет в полном распоряжении американцев.

Во-вторых, оказывается, американские чиновники озабочены тем, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций, влияющих на Казахстан, и посол «эталона демократии» уделил этому особое значение. Якобы в Вашингтоне ищут возможности для ограждения Нур-Султана от возможных последствий.

«Мы используем санкции против России только для того, чтобы изменить поведение России. Мы не хотим, чтобы они влияли на Казахстан. Мы проводим различные работы совместно с Казахстаном, для того чтобы смягчить эффект. Мы, безусловно, хотим хороших отношений с Казахстаном. Иногда весь процесс понять крайне сложно. Наши чиновники из США могут показать Казахстану возможные пути, чтобы санкции не так сильно влияли на страну», – ответил Уильям Мозер на вопрос журналистов.

То есть, Казахстан постараются вычленить из числа стран-участниц ЕАЭС и подойти избирательно, чтобы ни в коем случае не потревожить бизнес приближенных олигархов и добывающих компаний, ориентированных на европейский рынок.

В-третьих, посол США открыто поддержал проходящие в стране антикитайские митинги и многодневные пикеты у дипломатической миссии КНР в Алматы, которые не только не пресекаются, а, наоборот, разрешаются и освещаются в местных СМИ. Акорде (администрации президента) даже была с самого начала озвучена директива, которая в устах американского посла выглядела следующим образом: «Без сомнения, мы поддерживаем право на мирные собрания. И мы уже озвучили свою точку зрения Казахстану».

В-четвертых, официально было сказано, что Вашингтон поощряет развитие казахстанской вакцины, которая правда не прошла еще третью стадию испытаний и являлась изначально разработкой австралийских ученых. Дело в том, что она якобы появилась благодаря финансовым вливаниям по линии Пентагона. «США поддерживает развитие казахстанских вакцин. Мы гордимся тем, что эти вакцины были разработаны в лаборатории Казахстана, которую мы давно поддерживаем и обеспечиваем оборудованием на протяжении 20 лет», – отметил Уильям Мозер.

И в-пятых, под соусом борьбы с «терроризмом», который сами американцы и создали, Министерство обороны США создают все новые военные и полувоенные организации по «обучению» местных военнослужащих. Посол даже проговорился, что появится очередной такой центр к трем уже существующим: «Мы работаем вместе по вопросам безопасности и оказываем Казахстану помощь в этом вопросе. Скоро недалеко от Алматы будет построен центр обучения международных миротворцев».

Посыл американцев, собственно, вполне понятен. Вашингтон добивается ослабления интеграционных процессов на постсоветском пространстве, как и самого ЕАЭС, а также ОДКБ, ШОС и других структур, надеясь превратить их в формальные и не способные к дальнейшему развитию. С этой целью и предпринимаются все усилия по отрыву Казахстана от России и превращение республики во враждебное государство.

Но и правящая элита также посылает сигналы Белому дому, показывая свою лояльность и стремление к «демократизации и политическим реформам». Об этом в конце мая поспешил заверить американцев в своей статье в издании Newsweek министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди

В нем можно увидеть желание дать зеленый свет прозападной национал-либеральной оппозиции и неправительственным организациям.

«В то же время мы понимаем, что наш путь к полной демократии еще не закончен. Нам необходимо и далее внедрять культуру политических дебатов и конкуренции, поощрять работу местных НПО и гражданского общества, включая свободные средства массовой информации. Но в условиях возросшей обеспокоенности по поводу антидемократических тенденций во всем мире важно то, что Казахстан действительно стремится к демократизации и политическим реформам, а это означает, что мы остаемся надежным партнером для США, Европейского союза и более широкого международного сообщества», – пишет, стараясь уважить заокеанских благодетелей, глава казахстанского МИДа.

То есть, недвусмысленно дается понять Вашингтону, что казахстанские власти усердно следуют проложенному фарватеру сближения с Западом даже в ущерб своим союзникам и соседям. По сути, это уже не пресловутая многовекторная политика, а сознательный курс на дистанцирование от Москвы, чего и добивается американская правящая верхушка. Поэтому и создаются в Казахстане новые учебные центры с советниками из Пентагона, расширяется сеть военно-биологических лабораторий, открывается небо для авиации и переписывается история по заготовкам из фонда Сороса и ЮСАИДа.

Сейчас Белый дом делает всё, чтобы изолировать Москву от всего остального мира, и при поддержке ЕС американцам удалось создать стену между Европой и Россией. Теперь же важная задача изолировать её уже внутри бывших советских республик и даже внутри ЕАЭС. Вспомним хотя бы истеричную реакцию казахстанского МИДа на предложение российских дипломатов коллективно ответить на вводимые санкции со стороны ЕС и США.

Поэтому и ставка сейчас Вашингтоном сделана на правящую политическую элиту в Нур-Султане, так как часть ее держит недвижимость и свои средства в американских и европейских банках, а дети обучаются в престижных западных вузах. Идет усиленная ее обработка, как и придворных олигархов, в нужном русле с целью выгодной корректировки внешней и внутренней политики. И эта работа может привести к тяжелейшим последствиям.

Дело в том, что все это делается с целью недопущения объединения Экономического пояса шелкового пути и ЕАЭС. А Казахстан является геополитически связующим звеном между Поднебесной и Россией. Поэтому старания направлены на то, чтобы данный важный пазл выпал из игры и разрушил всю формирующуюся систему. Не исключено, что если не получится в полной мере осуществить это через правящую элиту, то будут предприняты меры по разжиганию межнациональной и религиозной вражды с дестабилизации обстановки в республике.

Поэтому-то и активизировались сейчас многочисленные западные фонды и НПО, националисты и либеральная «оппозиция», которые обосновались в Казахстане после того, как многих из них выперли из России. То есть, задача не только в том, чтобы поджечь Синьцзян-Уйгурский автономный район через волнения уйгуров, но и максимально «украинизировать» Казахстан, чтобы создать напряжение по периметру границ КНР и РФ и подорвать соединяющий их мост.

В этой ситуации нужно предпринять все усилия, чтобы не допустить развития подобного сценария и разрушения единого пока социокультурного и информационного пространства и остановить набирающие обороты дерусификацию страны.