В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

Несмотря на недавнюю поездку Владимира Путина в Астану, во время которой были подписаны новые контракты и экономические соглашения, проявления русофобии и антироссийские выпады в Казахстане никуда не делись и вновь дали о себе знать.

Об этом в своей статье пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Так, на прошлой неделе неожиданно Министерство культуры и информации Казахстана заблокировало вебсайт издания Sputnik24. Вся проблема заключалась в том, что на её платформе можно было гражданам РК свободно смотреть передачи телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ, Russia Today, «Звезда» и других.

Формально власти указали в качестве повода:

«Распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК».

Что интересно само предписание о блокировке портала было вынесено еще 16 июня 2023 года, но было исполнено только сейчас и, скорее всего, после того как республику посетил президент России, а до нового года уже не планируется проведение совместных форумов и мероприятий. Расчёт строится на том, что резонанс в итоге будет небольшим, а в Москве просто закроют глаза на очередной шаг по урезанию российского информационного присутствия в РК.

До этого, в августе этого года, на территории республики показательно был заблокирован российский телеканал «Царьград» якобы «за распространение экстремизма». Сам основатель канала Константин Малофеев объяснял данное решение реакцией Астаны на принципиальную позицию редакции, которая последовательно выступала в защиту русских, проживающих в республике.

В частности, он посчитал, что главными материалами, послужившими основанием для запрета, были как раз те, где демонстрировались факты нападок на граждан РК, которые не скрывали своих пророссийских взглядов, а именно конкретные публикации.

«О том, как казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя от того, что у него пуговицы с двуглавым имперским орлом. О том, как другие казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые на автопробег ко Дню Победы пришли с флагами России», – сказал Малофеев.

И это вполне вероятно, учитывая то, что на «Царьграде» действительно постоянно появлялись критические статьи о проводимой властями РК внутренней и внешней политике, явно идущей вразрез «союзническим обязательствам», а также о росте националистических и русофобских настроений.

Правда теперь блокировка сайта Sputnik24 является уже достаточно знаковой, так как это платформа с первыми телеканалами России, входящими в так называемый кремлёвский пул. Такое себе по аналогичным основаниям недавно позволила Эстония, где сослались на то, что ресурс нарушает режим санкций, введённый в отношении Москвы со стороны ЕС. Получается, что Акорда (администрация президента РК) в точности повторяет действия прибалтийских держав, стремясь выслужиться перед Западом.

Интересное мнение о причинах блокировки высказал в своём телеграм-канале известный казахстанский журналист и блогер Антон Бударов. Он, в частности, считает, что приложили руку к данному решению ставленники одного из главных идеологов казахстанского государства Марата Тажина. В числе его учеников, которые ретранслируют русофобскую повестку значатся такие чиновники как спикер нижней палаты парламента Маулен Ашимбаев, посол в России Даурен Абаев и посол на Украине Дархан Калетаев.

Но приказ о запрете вещания через платформу Sputnik24 пришёл, по его данным, из самого Туманного Альбиона при участии британских спецслужб.

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«Насколько мне известно, российский ресурс закрыли по указке из Лондона из-за того, что в пакете есть доступ к телеканалу «Звезда», где показывают возможности оружия России, которое ничем не уступает, а во многом и превосходит западные типы вооружений. А подтверждает это — документальные свидетельства специальной военной операции (СВО), что может дико раздражать кураторов Тажина из MI-6. Теперь Sputnik24 аккуратно намекнут, что для возобновления работы из пакета нужно убрать телеканал минобороны России», – сказал Бударов.

Подобное утверждение имеет под собой основание, так как телеканал «Звезда» и его передачи уже были объектами нападок казахстанских чиновников и в минувшие годы, еще до начала СВО. Так, еще в 2020 году тогдашний министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, действуя по наущению ярого националиста и прозападного политика Армана Шураева запретила местному телеканалу ОҢ ТВ транслировать передачу «Военная приемка» на казахском языке.

Националист Арман Шураев и министр информации и культуры Аида Балаева.

«Однако, к сожалению, ретрансляция последнего выпуска цикла данной телевизионной передачи [«Военная приемка» российского телеканала «Звезда»] идет вразрез с официальной позицией Республики Казахстан по важным вопросам международной повестки. Констатируя этот факт, считаю важным руководству всех телеканалов Казахстана, в том числе телеканала «ОҢ ТВ», не допускать к выдаче в эфир телепрограмм с подобным содержанием в целях исключения неправильного толкования позиций Республики Казахстан по международным вопросам», — указала министр в социальных сетях.

Более того, она выслала предписание региональным акиматам организовать и провести жёсткую беседу с представителями местных телеканалов с задачей предотвращения трансляции российского военного контента.

«Также призываю местные исполнительные органы активизировать профилактическую работу с региональными СМИ, в особенности с телеканалами, транслирующими иностранный контент не художественного и развлекательного содержания», — написала тогда Балаева.

Поэтому в нынешних действиях Министерства культуры и информации прослеживается полная преемственность, так как на посту главы ведомства снова оказалась всё та же Балаева. Она просто повторила свой собственный кульбит трёхлетней давности, только уже в отношении Sputnik24.

Ситуация заметно ухудшилась не только в деле запрета российского информационного контента. Так, недавно стало известно, что на 5 лет заключения осуждена очередная русская молодая пара якобы за поддержку идей «сепаратизма». Вся «вина» Кольченко Кристины Владимировны и Рудных Дениса Олеговича заключалась лишь в том, что они на вопрос одного из блогеров, оказавшегося украинцем и агентом СБУ, сказали, что будут поддерживать русских в любых конфликтах.

То есть и само решение суд вынес на основании смонтированного видео, хотя все стороны процесса об этом прекрасно знали. Об этом новом факте «охоты на ведьм», развязанной нациками и сотрудниками спецслужб Казахстана и Украины снова рассказал в своём документальном фильме Антон Бударов.

Правда, все эти потуги в деле преследования русских в РК при участии украинских провокаторов оборачиваются чёрной неблагодарностью со стороны «незалежной». Так, недавно стало известно, что Киев в рамках политики тотальной декоммунизации и дерусификации хочет убрать и казахские топонимы. А именно в ряде украинских городов власти намерены стереть названия следующих улиц: Актюбинскую, Кустанайскую, Целинную, им. Жамбыла Жабаева и Кокчетавскую.

Этим как раз свидомые расплачиваются за гуманитарную помощь, за ГСМ для ВСУ и за юрты «гидности», расставленные в ряде населённых пунктах Украины казахскими предпринимателями при участии Дархана Калетаева. Астане за это нужно отправить в Киев еще один груз гуманитарки в знак признательности.