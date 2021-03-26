В Казахстане формируется тюркский антироссийский союз

26.03.2021, Москва, Айнур Курманов

В городе Туркестан на юге Казахстана 30-31 марта состоится неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета, ССТГ), в котором должны принять участие первые лица Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана. Планировался даже визит президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, однако 23 марта он отменил свой визит и казахстанские власти сразу заявили, что мероприятие пройдет в онлайн-режиме из-за ухудшения ситуации с пандемией.

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Так или иначе, это мероприятие интересно тем, что пройдет даже в таком формате на фоне усиливающегося влияния Турции в Центральной Азии после успешного завершения для неё второй карабахской войны. Для Нур-Султана (Целинограда) этот саммит также политически важен, ведь он должен был фактически закрепить за Казахстаном роль признанного лидера «тюркского мира» в Центральной Азии. Поэтому не случайно для этого саммита был и выбран город Туркестан, который пару лет назад стал новым областным центром одноименного региона на юге Казахстана, где еще и расположен сакральный мавзолей тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Ясави XIV – XV веков.

По данным МИД Казахстана, по итогам саммита участники форума должны признать Туркестан духовной столицей Тюркского мира. Соответственно, отказ от приезда Реджепа Эрдогана несколько понизил уровень самого мероприятия, но власти Казахстана все равно попытаются максимально использовать онлайн-конференцию в своих пропагандистских целях. Да, и сам саммит, собственно говоря, созывается по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для личного самоутверждения в качестве патриарха среди лидеров бывших советских тюркоязычных республик.

Впрочем, «лидер нации» и так сделал не мало в деле становления данного Тюркского совета и привлечения в его состав новых участников и даже разработки концепции «тюркского мира». Вот, что, например, говорил первый президент РК на саммите 2019-го года в Баку: «На юбилейном рубеже нашей совместной работы мы достигли хороших результатов. Во-первых, и с глобальной точки зрения, и внутри самих себя мы доказали актуальность и востребованность нашей организации. Во-вторых, в состав Совета вошли Узбекистан и Венгрия. Таким образом, мы открыли новую страницу нашей летописи. В-третьих, наши страны сформировали серьезную институциональную архитектуру. В-четвертых, наблюдается рост авторитета организации, как на региональном, так и на международном уровне. И в-пятых, мы приняли концепцию интеграции Тюркского мира».

В целом такая активность Назарбаева полностью в интересах Анкары, которая и стала инициатором создания еще в 2009 году этого самого Тюркского совета для консолидации вокруг себя всех бывших советских тюркоязычных мусульманских республик. Не случайно и то, что и центром для штаб-квартиры совета был выбран именно Стамбул как бывшая столица Османской империи, что показывает всем амбиции и истинные цели объединения.

А казахстанские власти и рады стараться в целях развития пантюркизма и вширь, и вглубь. Не зря же с 3 сентября 2018-го года Генеральным секретарем Тюркского совета был избран Багдат Амреев, бывший чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иране. Как раз он и нынешний посол РК в Турции и приложили руку к тому, чтобы договориться о проведении нового саммита именно в Казахстане. Так, 22 февраля этого года они посетили вице-президента Турецкой Республики с этой целью.

«Посол Казахстана Абзал Сапарбекулы и генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев встретились с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. На встрече стороны всесторонне обсудили сотрудничество тюркоязычных государств. В частности, отмечена особая роль Тюркского совета в интеграции тюркоязычных государств. Также подробно обсуждался предстоящий неформальный саммит Тюркского совета, который планируется провести в духовной колыбели тюркского народа – городе Туркестан», – было указано в официальном пресс-релизе казахстанского МИДа.

Не исключено, что такая активность казахстанских дипломатов связана с осуществлением идеи Елбасы о превращении Тюркского совета уже в полноценную организацию тюркских стран, что может быть обсуждено на предстоящем саммите в Туркестане. Ведь, Нурсултан Назарбаев совсем недавно предлагал главам государств-членов совета следующее: «Предлагаю в перспективе пересмотреть название нашего Совета. Считаю возможным повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации. Таким образом, нашу структуру можно будет назвать «Организация тюркских государств»».

Более того, генсек совета Багдад Амреев в свою очередь отметил, что секретариатом ССТГ готовится новая стратегия «Тюркский Совет -2025», определяющая перспективы такой организации. Примечательно, но участие в форуме подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации. То есть можно говорить, что тихой сапой готовится площадка для формирования уже новой международной структуры, которая будет противоречить по своей сути интересам России, ЕАЭС и ОДКБ в Центральной Азии.

Практически неоосманистская Турция при помощи руководства Казахстана может увести через эту организацию бывшие среднеазиатские советские республики и перенаправить их энергетические потоки по маршрутам в обход России через Каспий, Закавказье в сторону Анатолии. То, что это не пустые слова и предложения показывают результаты первой встречи министров энергетики государств-членов и наблюдателей Тюркского Совета, которая состоялась 24 февраля 2021 года в виртуальном формате.

Согласно пресс-релиза этой первой встречи министров энергетики Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев в своём выступлении подчеркнул стратегическое значение энергетического сотрудничества для государств-членов Тюркского совета.

«Он указал, что содействие эффективному региональному и двустороннему энергетическому сотрудничеству, в том числе в других областях, заявлено в Нахичеванском соглашении как одна из главных целей и задач организации, а энергетическое сотрудничество включено в качестве одного из ключевых направлений в Стратегию Тюркского совета на 2025 год и видение на 2040 год, подготовленные Секретариатом», – отмечается в тексте.

Далее Генсек ССТГ в своей итоговой речи с удовлетворением резюмировал, что все пришли к общему мнению, «указав на выдвинутые министрами предложения, такие как необходимость дальнейшей диверсификации энергетических маршрутов, а также создания новых механизмов при Тюркском Совете для дальнейшего развития новых энергетических проектов и привлечения иностранных инвестиций в этот сектор».

Если перевести эти реляции на человеческий язык, то выходит, что министры стран Центральной Азии согласились с необходимостью использования маршрутов, предложенных Турцией, и в частности, с участием в Трансанатолийском газопроводе (TANAP), протяженностью 1,85 тыс. км, с максимальной пропускной способностью до 31 млрд кубометров. Данный проект становится фундаментом и для завершения давней затеи со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому также потекут реки черного золота на европейские рынки.

В разработку новых месторождений и в подключении Туркмении и Казахстана к этим маршрутам и предполагается привлечение западных и турецких инвестиций. А еще ранее в январе этого года при посредничестве Анкары удалось посадить за стол переговоров Баку и Ашхабад, которые подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) поспешил сразу же поздравить стороны и поприветствовать данное соглашение, так как нефтяные запасы месторождения составляют около 60 млн тонн, а природного газа – 100 млрд кубометров, что сразу же загрузит нужным объемом Трансанатолийский газопровод для поставок в страны ЕС. Это решение похвалили также и в Госдепе США, так как оно укрепляет «энергетическую независимость» Европы от российского газа и усиливает «суверенитет» Туркмении и Азербайджана. Вслед за ними обязательно потянется и Казахстан.

Правда, несмотря на внешнюю оболочку дружбы и любви в рядах Тюркского совета, который может в ближайшее время превратиться в Организацию тюркских государств, на самом деле внутри идет жесткое соперничество между Ташкентом и Нур-Султаном за первенство в регионе. Понятно, что Назарбаев не хочет уступать своё лидерство Мирзиёеву, но экономические и демографические показатели, а также темпы промышленного развития явно складываются сейчас не в пользу первого.

Турция и США умело пользуются этими противоречиями между республиками, обласкивая попеременно то казахстанское руководство, то узбекское. Несмотря на то, что неформальный саммит ССТГ пройдет в Туркестане, до этого в эти дни с 23 по 27 марта Анкара проводит совместные военные учения с Ташкентом на территории Узбекистана, показывая преимущества именно его армии и общий потенциал.

Интересно, что совместные тактико-специальные учения проходят на границе с Афганистаном на полигоне «Термез». До 27 марта военнослужащие отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую полосу препятствий, проведут стрельбы и отработают навыки выживания в экстремальных условиях. Напомним, в октябре 2020 года между Узбекистаном и Турцией подписано соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

Думается, что сами учения проходят в Термезе также не случайно, так как именно оттуда начинается как раз железнодорожный маршрут в Пакистан через территорию Афганистана, который должен также геополитически перенаправить страны Центральной Азии в южном направлении, ослабив позиции России и Китая в регионе. Похоже, что турецкие и узбекские военные готовятся патрулировать и обеспечивать безопасность будущего маршрута, благо, что Анкара контролирует многие исламистские террористические группировки.

Выходит, что заявления турецких военных и политиков о создании в ближайшей перспективе «Тюркского НАТО» вовсе не было блефом и оно прекрасно ложится в рамках предложенного Назарбаевым «Организации тюркских государств». В этом раскладе получается, что Казахстан и Узбекистан становятся младшими партнерами Турции, а, следовательно, и Запада, и главными проводниками пантюркизма и неоосманизма в Центральной Азии.

Предстоящий саммит в казахстанском Туркестане как раз и должен закрепить данный процесс, усилив позиции Анкары и Вашингтона в регионе.