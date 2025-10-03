В Казахстане готовят раскол православных по примеру Украины

В Казахстане иноагентами и нациками по заданию Запада раскручивается кампания против Русской Православной Церкви (РПЦ) с целью инициирования искусственного раскола и разжигания религиозной вражды.

Естественно, что делается это по украинскому сценарию и в дело с самого начала был подключён бывший священник – поп-расстрига Иаков Воронцов, который как раз выступал в поддержку Киева и инициировал сбор подписей под петицией к Константинопольскому Патриарху о создании отдельной от РПЦ «Православной Церкви Казахстана» (ПЦК).

Всё маскируется под идею формирования «представительства» Константинопольского патриархата, но всем очевидно, что готовится почва именно под появление ПЦК в РК и получение томоса. В августе сбор подписей был завершён, а петиция была отправлена с курьером в Стамбул патриарху Варфоломею, но «неравнодушные», по словам Воронцова, могут еще присоединиться к данной инициативе «доброй воли».

Интересно, что такое предложение Воронцов озвучивал еще в 2023-м году, но на него тогда было возбуждено уголовное дело, которое неожиданно было недавно закрыто казахстанскими спецслужбами, после чего сразу появилась данная петиция. Складывается впечатление, что власти дали зелёный свет этой кампании, о чём открыто говорит и сам экс-священник:

«Создание религиозного объединения под названием «Представительство Вселенского Патриарха» является правом граждан Республики Казахстан. Государство не вмешивается в дела религиозных объединений и не будет препятствовать инициативе».

Тут могло произойти совпадение интересов Астаны и коллективного Запада, так как после развязывания со стороны Баку информационной войны в отношении Москвы, в том числе с целью зачистки политического поля в среднеазиатских республиках Организации тюркских государств (ОТГ) от сторонников России, в правящей элите решили таким образом поколебать и позиции РПЦ в РК.

Тем более, что «Вселенский патриархат» не только продвигает нарративы англосаксов, но и находится под контролем турецких спецслужб, и иметь свою ручную «тюркскую» Церковь в Казахстане было бы очень выгодно для разобщения и контроля русской диаспоры.

Очевидно, что такое «представительство» стало бы оплотом всех антироссийских и либеральных оппозиционных сил в ЦА. Поэтому все ярые нацисты-русофобы и западные НПО активно кинулись распространять данную петицию на своих ресурсах, и ставить свои подписи, даже не являясь христианами.

Следующим этапом кампании против РПЦ стали требования не пускать в середине сентября на VIII Съезд мировых религий в Астане Патриарха Кирилла из-за того, что якобы православные священнослужители Московского Патриархата являются проводниками «политической пропаганды в рясах». Фактически мероприятие стало новым поводом для разжигания антироссийских и русофобских настроений агрессивной группой нациков и нпошников.

И хотя Токаев показательно наградил Патриарха Кирилла орденом «Золотой орел», как и других мировых религиозных деятелей, осадочек всё равно остался, так как никакого противодействия со стороны властей этой мощной информационной атаке не было от слова совсем.

Сейчас эта антиправославная кампания вышла на новый этап, когда уже глава общественного объединения «Демос» Турарбек Кусаинов потребовал в своём обращении к Генпрокуратуре провести проверку священнослужителей РПЦ на предмет двойного гражданства, на вмешательство во внутренние дела Казахстана и на «распространение агрессивной российской пропаганды». Интересно, что прокуратура такое заявление на рассмотрение приняла.

При этом ярый русофоб сослался в своём заявлении на заказную статейку Рейтерс о выборах в Молдове, где якобы РПЦ занималось вербовкой местных священнослужителей – дескать, подобное якобы может иметь место и в Казахстане. Кусаинов и его «Демос», за которыми стоят западные фонды, подозревает православных иерархов в осуществлении уже антигосударственной деятельности в РК. На фоне арестов пророссийских блогеров такие обвинения звучат вполне зловеще.