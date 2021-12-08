В Казахстане мобилизовали националистов всех мастей против строительства российской АЭС

В Казахстане начинается новый виток кампании, организованный казахскими националистами, против строительства Росатомом АЭС. На портале egov.press (https://egov.press/1047-aes-petisiya-qazaqstan.html) была размещена петиция с требованием – не допустить реализации данного проекта в РК, которую растиражировали многие местные СМИ.

В начале сентября 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция». Позже, в ноябре, он заявил, что ему все же придется принять «непопулярное» среди населения решение о строительстве атомной электростанции (АЭС).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

То, что такая петиция появилась – явно неслучайно, так как без одобрения сверху это бы никогда не случилось. Кроме этого, поставлена также задача информационно перебить новость о строительстве американской военно-биологической лаборатории BSL-4 и хранилища наиболее опасных патогенов на юге Казахстана.

Плюс такая петиция и вообще сама шумная кампания даёт возможность Акорде мобилизовать националистов и профессиональных русофобов вокруг этого вопроса для отвлечения внимания общественности от серьезных социально-экономических проблем, безработицы и обнищания населения. Компания Росатом, как и ранее Сбербанк, как нельзя кстати подходит под формируемый образ врага в лице соседней России, так как представляется «инструментом порабощения страны и лишения её независимости».

При этом не важно, что в течение многих лет никак не модернизировалась еще советская энергетическая система, а крупнейшие ГЭС в Восточном Казахстане недавно были приватизированы арабскими шейхами, что неминуемо приведет к росту тарифов. Но никто из «патриотов» не выступил против этой новой кабальной сделки, где прослеживаются все признаки коррупции и заинтересованности конкретных чиновников в разгосударствлении данных прибыльных объектов.

Главным же виновником энергетического кризиса снова выставляется Россия, и в данной ситуации, несмотря на заверения Токаева и Назарбаева, внутри страны раскручивается очередная антироссийская кампания по типу той, что была в 2013-м году, когда возникло национал-экологическое движение «Антигептил» во главе с известным профессиональным русофобом Мухтаром Тайжаном, которое требовало закрытие Байконура.

Буквально недавно в октябре–ноябре другие ряженные в лице псевдооппозиционеров Мурата Мухамеджанова и Нуржана Альтаева проводили разрешенные митинги в Алматы и Нур-Султане с требованием расторжения соглашения со Сбербанком по цифровизации страны. Фактически это и произошло, судя по утверждениям другого статусного нацика Мухтара Тайжана, который заявил, что теперь основные работы будут проводить только казахстанские компании.

Теперь же мы видим, что история повторяется, но теперь уже со строительством АЭС. Формально власти говорят, что строительство данного объекта необходимо в условиях наметившегося дефицита электроэнергии и роста майнинговых компаний, перебравшихся из КНР и многих стран мира. Но с другой стороны, националистическая среда сознательно подстрекается для проведения массовых акций и раскрутки информационной кампании против данного совместного индустриального проекта.

Нельзя исключать, что в итоге к весне, когда планируется окончательное подписание соглашения с Росатомом, волна искусственного недовольства будет так поднята, что Акорда якобы «под давлением общественности» может отказаться от сделки и умоет руки. По моему мнению, всё эти предложения Касым-Жомарта по привлечению Сбербанка и Росатома в республику были отвлекающим манёвром, чтобы успокоить Кремль, показав стремление к дальнейшей интеграции.

А на самом деле Нур-Султан, таким образом, выигрывал время, чтобы усыпить бдительность Москвы и ослабить её реакцию на интеграционные процессы с Анкарой. Для руководства важно было беспрепятственно провести саммит в Стамбуле по созданию Организации тюркских государств, а затем представить всем Союз с Турцией как свершившийся факт.

Теперь Назарбаеву и Токаеву этот проект АЭС уже и не нужен, и от него можно в любой момент под благовидным предлогом отказаться. Даже если строительство и начнется, то оно будет сопровождаться постоянными спекуляциями и инсинуациями в целях противопоставления местного населения России.

Дело в том, что пока шли разговоры об АЭС, Сенат Парламента РК вслед за Мажилисом втихаря утвердил норму законопроекта, согласно которой теперь необходимо указывать – под угрозой штрафа – не официальные, а «исторически сложившиеся» наименования административно-территориальных единиц, а также обязательный перевод всей визуальной информации, в том числе, рекламы, объявлений, меню на казахский язык и только «при необходимости» – на русский или другие языки.

«По регионам активно гастролируют ономасты, которые настаивают на переименовании улиц в честь лиц из некоего «актуального перечня исторических деятелей, – пишет известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. – Создается впечатление, что государство критиковало самозваные «языковые патрули» не столько за «пещерного национализма», сколько за то, что они подрывали государственную монополию на штрафы и наезды».

На деле это означает тотальную и окончательную дерусификацию – особенно в северных и восточных регионах, где сейчас вывески и названия будут полностью меняться на казахские, да еще и на латинице. То есть, правящая верхушка, прикрывшись проектом строительства АЭС и соглашением со Сбербанком, которые могут быть в любое время дезавуированы, попросту проводит свою политику окончательной «украинизации».

«Президент на совете Ассамблеи Народов Казахстана говорил о праве на отображение в ономастике не только казахов, но и других национальностей. Но, как мы видим, был взят на вооружение другой подход. Языковое чиновничество давно могло бы разработать методические указания и словари по оформлению вывесок, меню и инструкций, но вместо этого решено ввести штрафы», – резюмирует всё тот же Данияр Ашимбаев.

Получается, что под видом «многовекторного» курса семимильными шагами идет объединение с Турцией, с одной стороны, а с другой, выдавливается из названий и принижается русский язык, как и их носители.

То есть, публичные объявления о развитии двух проектов с участием Росатома и Сбербанка используются правящей элитой внутри страны для своих внутренних целей раскручивания антироссийских и русофобских настроений, отвлечения внимания, а также для прикрытия становления Организации тюркских государств.