В Казахстане на грани банкротства оказалась местная железная дорога

Сергей Чижов.  
14.06.2024 13:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Инфраструктура, Казахстан, Средняя Азия, Транспорт, Финансы


Вероятное банкротство компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) представляет серьезную угрозу для экономики Казахстана.

Такое заявление сделал председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов, опубличивший результаты аудита, которые указывают на завышение тарифов частных ж/д перевозчиков и значительные убытки компании.

Вероятное банкротство компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) представляет серьезную угрозу для экономики Казахстана. Такое...

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На фоне растущего долга и недостаточной эффективности корпоративного управления КТЖ находится на грани дефолта, что требует принятия неотложных мер для предотвращения кризиса.

Проблема возникла из-за низкой эффективности работы частных перевозчиков – аудит выяснил, что тарифы частных ж/д перевозчиков грузов завышены, а в отдельных случаях раздуты до 32%.

Частные перевозчики допускают и необоснованное завышение своих затрат, что в значительной степени влияет на стоимость перевозки товара для конечного потребителя. В этой связи необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков.

В результате проведенного аудита выяснилось, что 73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 2 млрд долларов – более половины этой суммы пришлось на экспортную часть.

При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт оказался ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики. Все убытки покрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ.

Сегодня КТЖ не способна платить по своим обязательствам. Компания находится в «красной» зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 6,5 млрд долларов и продолжает расти. 45%, или 2,9 млрд долларов из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств.

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