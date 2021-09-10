В Казахстане поднимается новая волна антироссийской истерии против строительства АЭС

10.09.2021 09:55 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Проект строительства «Росатомом» АЭС становится камнем преткновения и новым идеологическим оружием в руках казахских националистов.

И всё началось после того, как президент Касым-Жомарт Токаев во время своего послания народу в начале сентября, а затем уже и на сессии Восточного экономического форума неожиданно заявил о необходимости для страны атомной энергетики.

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«В послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, граждан и бизнеса. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция», – сказал Токаев на Восточном экономическом форуме – 2021, выступая в режиме онлайн.

Реакция не заставила себя долго ждать, и активисты ручной националистической пантюркистской партии El Tiregi уже 7 сентября провели шествие, а затем митинг в центре Нур-Султана (Целинограда) во главе со своим лидером и экс-депутатом от Нур Отана Нуржаном Альтаевым. Тем самым, который 31 августа угрожал физической расправой депутатам Госдумы и российским политикам, якобы вознамерившимися вмешиваться во внутренние дела Казахстана.

В этот день митинг, хотя и не согласованный, прошел абсолютно безнаказанно без каких-либо задержаний и разгонов. И главным его лейтмотивом стал протест против строительства российской АЭС на казахской земле. Якобы таким образом страна попадает под полную зависимость от северного соседа и это покушение на священный «суверенитет».

Примечательно, что снова засветился в поддержке постов в социальных сетях в защиту «независимости» и недопущения строительства АЭС помощник президента и куратор всех националистов Ерлан Карин. Различного рода прикормленные «общественные деятели» и нацики разных мастей тут же по команде полезли изо всех щелей, создавая соответствующий негативный фон для совместного индустриального проекта.

Получается, что все те, кто поддерживал и информационно обслуживал «языковые патрули», резко по мановению волшебной палочки сверху переключились на эту тематику. Примером может стать националистическая пресса, субсидируемая из бюджета, и в частности, скандальное издание Abai.kz, принадлежащее среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву.

Этой массовкой снова вытаскивается из чулана поизносившаяся идея «атомного» референдума, который якобы и должен решить судьбу строительства АЭС, а также стать триумфом демократии и «слышащего государства». Что интересно, первым заговорил о референдуме еще два года назад тогдашний министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

В то время он на встрече с тщательно подобранной «общественностью» заявил, что «комментарии различными зарубежными организациями и компаниями («Росатомом». – ред) не что иное, как желание продать Казахстану свою продукцию в виде строительства атомной станции либо это какие-то политические, возможно, инсинуации». Поэтому якобы и нужен «референдум», чтобы прекратить эти «инсинуации».

Затем эту идею в июне 2019 года охотно поддержал уже и сам Касым-Жомарт Токаев, пообещавший провести обсуждение с населением по этому вопросу.

«Строительство атомной электростанции пока не планируется. Если понадобится, обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Если понадобится, проведем референдум», – сказал президент РК.

То есть подобные разговоры о «референдуме» были инициированы властями и стали способом замылить тему возведения АЭС, превратив ее в неосуществимую якобы по причине отрицательного отношения местного населения. Параллельно этому осуществлялась мобилизация национал-патриотов под русофобскими и антироссийскими знаменами.

Сейчас же нынешний поворот на 180 градусов Касым-Жомарта Токаева надо расценивать как специальный и вынужденный реверанс в сторону Москвы после скандалов с «языковыми патрулями» и явных фактов недружественной политики, приводимой правительством внутри и вовне республики в интересах Запада. Сегодня для Акорды (администрация президента) важно срочно предстать другом России, но сдается мне, что это снова лишь слова для успокоения Кремля.

Это ни что иное как ход конём, когда после русофобских акций якобы выдвигается лояльная инициатива форсировать осуществление позабытого уже проекта строительства АЭС. Но в то же время придворными националистами опять устраивается вой, и волна антироссийских настроений внутри казахстанского общества раскручивается с новой силой.

И весь негатив народных масс под лозунгом такого подставного референдума сосредотачивается сейчас на строительстве АЭС, а соответственно на северном соседе. За этим легко можно будет спрятать дальнейшую экспансию западного капитала, последнюю массовую приватизацию стратегических активов, разграбление природных ресурсов со стороны транснациональных корпораций и экологические катастрофы. Удобно также замаскировать тему работы военно-биологических лабораторий Пентагона, строительство которых никто не согласовывал с местными жителями.

При этом стоит напомнить, что без обсуждения с народом власти страны разместили в Восточном Казахстане Банк низкообогащенного урана (БНОУ), возведенного на деньги США, ЕС и Саудовской Аравии. В прошлом году в Усть-Каменогорск как раз доставили первую партию опасного для населения груза на ответственное хранение, а вернее в интересах западных стран, которые и профинансировали его строительство. Это хранилище несет угрозу жителям и всему живому, так как расположено в черте областного центра и в сейсмоопасной зоне.

Казахстанские дипломаты даже раскрыли потенциальную цель создания (БНОУ) на базе Ульбинского металлургического завода (УМЗ): «предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам». То есть, если в США, Японии или ЕС столкнутся с проблемами доставки топлива для их АЭС, они могут спокойно взять их в этом хранилище.

Вызвался разместить на территории Казахстана этот банк сам Нурсултан Назарбаев. Правда, никто из чиновников, которые сейчас заявляют о возможности проведения референдума по строительству «Росатомом» АЭС, не спрашивал мнения жителей страны и Восточно-Казахстанской области. Как никто и не спрашивал о последствиях переработки по заказу США на том же УМЗ высокообогащенного урана (ВОУ) в низкообогащённый (НОУ).

Примечательно, что отходы этой переработки были захоронены тут же в черте города на территории УМЗ. Естественно, что власти и посольство США даже не отреагировали на письмо 3000 жителей Усть-Каменогорска, которые активно выступили против возведения банка низкообогащенного урана в их областном центре. «Общественные слушания» акимат и чиновники Минэнерго провели лишь с работниками УМЗ.

В своё время редактор местной газеты Flash! Денис Данилевский следующим образом охарактеризовал причину появления БНОУ в черте города:

«Как и в случае с проектом переработки ВОУ в НОУ, жители Усть-Каменогорска оказались заложниками большой мировой геополитики. Ведь создан этот банк, а попросту говоря, хранилище, именно для того, чтобы низкообогащенный уран хранился в одном месте. Чтобы легче было контролировать, и чтобы НОУ не попал в те страны, которые или ведут разработку ядерного оружия (например, Иран), или таким оружием уже обладают, но не входят в т.н. «ядерный клуб» (например, КНДР)».

Еще ранее, в 2013 году, в УМЗ была завезена первая партия отходов в виде 18 тонн, как раз с той самой АЭС из Фукусимы. В опубликованном сообщении вестника правительственных документов США Federal Register отмечалось, что ураносодержащий материал «изначально был получен (японской корпорацией) Nuclear fuel industries от производителей ядерного топлива в Соединенных Штатах».

Все это обстряпывалось при прямом участии тогдашнего посла США в Казахстане Кеннета Фэйрфакса, который специально до этого посещал Усть-Каменогорск и осматривал корпуса УМЗ. Тогда в 2013-м году, перед местными СМИ он расписывал все прелести могильника ядерных отходов:

«Выгоды от его размещения для Усть-Каменогорска, это, в первую очередь, известность в мире и трудоустройство местного населения».

Теперь действительно приобрели известность…

Естественно, что власти страны тогда снова промолчали об этой партии отходов в 18 тонн, прикрывшись потом проектом по возведению БНОУ с разглагольствованиями и байками о вкладе руководства в укрепление мира во всем мире. Правда, за этот «вклад» Казахстан не получит ни цента от США, ЕС и Саудовской Аравии, разместивших на нашей территории этот банк опасного сырья. В 2017 году тогдашний министр энергетики Канат Бозумбаев прямо заявил, что бюджету республики нахождение этого опасного объекта ничего не принесет!

В то же время надо понимать – данный банк является коммерческим объектом, который направлен на обогащение игроков рынка ядерного топлива на хранении, переработке отходов и продаже урана, добываемого в Казахстане. Получается, внешние силы будут снимать сливки с деятельности данного хранилища, оставляя от переработки все отходы в казахстанской земле. Колониализм в чистом виде.

Более того, сейчас Пентагон по соглашению с Нур-Султаном создал в Усть-Каменогорске военный «учебный центр» с участием американских инструкторов по подготовке специалистов якобы для охраны атомных объектов в Казахстане. То есть под прикрытием этого БНОУ янки еще открыли свою новую организацию, напоминающую базу коммандос, которую можно быстро развернуть во время обострения ситуации. Об этом я предупреждал еще в 2017 году, когда говорил, что данный банк низкообогащенного урана будет использоваться как предлог для размещения американских войск.

Помимо прочего, в случае преднамеренной провокации БНОУ может стать грязной атомной бомбой, поразив не только Восточно-Казахстанскую область, но и российский Алтай и соседний Синьцзянский автономный округ Китая. И естественно, что при его возведении никто из придворных националистов и чиновников даже не заикался о «референдуме», как и о необходимости обсуждения с населением строительства военно-биологических лабораторий. Оно и понятно, ведь они же американские…