В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

Теперь все они скопом объявлены «жертвами сталинского режима 20-50-х годов XX столетия», хотя туда включили бандитов, террористов, басмачей, обычных уголовников и участников Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, участвовавших с оружием в руках в борьбе против Красной Армии и советской власти.

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Примечательно, что сообщение о полной реабилитации всех тех, кого не могли реабилитировать при Хрущёве, Горбачёве и Назарбаеве, официально опубликовали уже после того как завершилось заседание в Санкт-Петербурге Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ).

Сделано это было, чтобы не было неудобных вопросов к Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в Россию, а также для того, чтобы в Москве в преддверии Нового года уже ничего не смогли предпринять. Тут также строится расчёт на предстоящие праздники и на то, что данное событие никто не заметит, да и потом в Кремле просто махнут рукой, посчитав ненужным каким-либо образом реагировать, чтобы не ссориться с Астаной.

В действительности данное решение трудно переоценить с идеологической и информационно-политической точки зрения, так как официально на государственном уровне и уже окончательно закрепляется процесс украинизации, нацификации, декоммунизации и дерусификации в одном лице. Данный конструкт теперь навсегда входит в основу идеологии моноэтнического государства, строящегося на ненависти к СССР и собственному прошлому, а соответственно, и к России, как к правопреемнику единой державы.

Под это решение в начале октября было выпущено семитомное издание «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», в котором полностью переосмысливается история Советского Союза в негативном ключе и по украинскому сценарию. Таким образом, полностью воспроизводится заокеанская технология по уничтожению общей памяти.

И действительно, текст указа о создании Государственной комиссии по окончательной реабилитации был полностью скопирован с проекта закона об окончательной реабилитации из соседней Киргизии, подготовленного еще в 2019-м году местным фондом «Сорос-Кыргызстан» и «Открытым правительством», финансируемым ЮСЭЙД. Сейчас, кстати, данный законопроект был принят в первом чтении и в Киргизии, а в 2021 по аналогичной схеме были реабилитированы вожди басмаческого движения в Узбекистане, что говорит о единой методике проведения процесса «окончательной реабилитации» в Казахстане и республиках Центральной Азии.

Следующим этапом станет окончательное признание «голодомора», так как такой законопроект уже давно готов, а также героизация реабилитированных, которые должны заменить сейчас тех, кто воевал в Великой Отечественной войне в составе Красной Армии. И этот процесс уже запущен, так как в Казахстане уже 15 улиц носят имя основателя и идейного вдохновителя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая (Чокая) местного Бандеры, в его честь установлено несколько памятников, переименованы библиотеки и даже торговый центр.

В той же Акмолинской области при переименовании в рамках смены «идеологически устаревших названий» убрали имена двух героев ВОВ, погибших на фронтах. Предпринимаются попытки «историками» убрать из названия района Алма-Атинской области имя генерала Ивана Васильевича Панфилова, а также демонтировать мемориал 28-ми гвардейцев-панфиловцев в самой Алма-Ате, защищавших в 1941-м году Москву.

Понятно, что создание государственной комиссии было осознанным политическим решением правящей элиты в рамках политики переосмысления истории в целях переориентации на Запад. И основные тезисы этого поворота были заложены в статье Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего», опубликованной в газете “Егемен Қазақстан” 7 января 2020 года.

В данном материале президент заявил о миллионах жертв «голодомора», «организованного большевиками и о геноциде, который осуществлялся в отношении казахов со стороны советской власти». Примечательно, что уничтожение казахов голодом Токаев выводил с самого начала существования советского государства, то есть с Ленина.

«Прошло сто лет после опустошительного голода 1921-1922 годов, в результате которого погибли или были вынуждены бежать миллионы людей. Если бы не эта трагедия, наш народ был бы во много раз больше, чем сейчас», – повторил тезис казахских нациков президент РК.

Правда, он умолчал, что голод начала 20-х был связан с засухой, и Москва помогала краю в его преодолении, тогда как голод 32-33 годов был связан частично с сезонным джутом, то есть с массовым падежом скота из-за неблагоприятных природных погодных условий.

И главной задачей данной Государственной комиссии было массовое оправдание всех и вся, тогда как её деятельность была скрыта и абсолютна недоступна для общественности. Это верно заметил известный казахстанский журналист-расследователь Антон Бударов на своём телеграм-канале:

«Очевидно, что никто изучением дел даже и не пытался заниматься, потому что реабилитация — это более сложный процесс, чем ведение дел в те годы, то есть надо найти документы, связанные со свидетелями, допросить уже никого нельзя, поэтому сложностей крайне много. 932 дела в день — это просто печати ставить, изучить не получится. Скорее всего, был использован некий набор триггеров, или статей, которые заочно признали осуждёнными по политическим мотивам».

Поэтому и такая численность реабилитированных, в которые записали основную массу уголовников, в том числе вредителей, расхитителей общественной собственности и бандитов, совершавших нападения на поезда и автотранспортные средства, так как их действия в разные промежутки времени приравнивались к политическим преступлениям.

При этом процесс «реабилитации» превратился в кампанейщину, которая имела ранее место на Украине, а именно – публикация множества фейков для демонизации периода 20–30-х годов. Так, например, Государственный Архив г.Нур-Султан официально опубликовал фейки, разоблаченные 20 лет назад: выдавал фотографию из финского лагеря в Петрозаводске за мифический «детский ГУЛАГ» в Казахстане.

Затем главный инспектор Главного управления архивами и документации РК выдает фото голодающих корейских детей за голодающих казахских, раскручивая фейковый «голодомор». И будучи пойманным на этом деле получает депутатское кресло в Мажилисе. В последующем бывший директор Архива Президента РК публикует заведомую ложь о светлых помыслах тех, кто перешёл на сторону Гитлера, пытаясь протащить реабилитацию Туркестанского легиона вермахта.

На телевидении кандидат исторических наук Болат Асанов в интервью Гульнар Бажкеновой заявляет откровенную ложь: якобы в сталинском СССР казах не мог быть генералом. Куда делись генерал-майор Герой Советского Союза Сабыр Рахимов, генерал-майор Шакир Жексенбаев.

Но у данной кампании по окончательной декоммунизации и украинизации в Казахстане есть конкретное имя и фамилия. Это Ерлан Карин – главный идеолог казахского государственного национализма, государственный советник, второй человек в государстве и правая рука Касым-Жомарта Токаева. Скорее всего, он и готовил для президента все статьи и публикации, которые шли от его имени.

Госсоветник и главный идеолог этнократии Ерлан Карин

Именно он определяет всю информационно-политическую работу казахстанских СМИ и руководит процессом массовых переименований улиц и населённых пунктов, курирует все националистические организации и издания, получающие государственное финансирование, а также покровительствует местному филиалу турецкой фашистской организации «Серые волки».

Именно он через министра культуры и информации Аиду Балаеву осуществляет политику культурной отмены, запрещая концерты российских исполнителей, закрывая вещание российских СМИ, и одновременно утаивая информацию об участии казахстанских чиновников в работе ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. При этом именно государственные СМИ стали оплотом националистов и разгоняемых русофобских кампаний и мнимой угрозы «сепаратизма», а также возможной войны с Россией.

Интересно, что и после этого явного недружественного шага по дальнейшей украинизации Казахстана, Астана вновь в наглую будет еще более настойчиво требовать от Москвы для себя новых преференций и уступок.

А именно, будут добиваться поворота сибирских рек для спасения от опустынивания, а для начала – предоставления еще больших потоков воды из Волги и российской части Урала. Дальнейшего предоставления дешевой электроэнергии, бензина и солярки, строительства угольных ТЭЦ и направления специалистов по спасению системы ЖКХ и существующих электростанций от полной катастрофы. А также направления безвозмездно врачей и бесплатных вакцин от кори, которая распространилась при участии американских военно-биологических лабораторий.

А тем временем, Акорда и дальше будет проводить ту же самую политику по углублению украинизации, сажать в тюрьмы сторонников интеграции, стирать советские и русские названия улиц и городов, воспитывать новые поколения в ненависти к русским и России. Ведь процесс запущен, и «братушки» не намерены его останавливать.