В Казахстане предлагают пополнить свою армию украинскими боевиками

В министерстве обороны Казахстана пытаются выработать собственный анализ происходящих событий в рамках СВО, но надеются включить граждан, ныне воюющих на стороне ВСУ, в состав своей действующей армии.

К такому выводу можно прийти, если прочитать строки выступления, которое было опубликовано изданием Stanradar.com. начальника генштаба РК генерал-лейтенанта Марата Хусаинова на совещании в ведомстве в Астане 12 июня.

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Поначалу создаётся впечатление, что даётся правильная оценка тем боям, идущим сейчас в Запорожье в рамках разрекламированного Киевом контрнаступления, так как генерал подверг резкой критике западную технику, которая не выдержала массированных ударов со стороны российской артиллерии и авиации. Чувствуется в его словах даже горечь по поводу заблуждений относительно высоких боевых качествах натовского вооружения:

«Мы много брали техники у Америки, у Запада. Сейчас понятно, что это ошибка. Она в реальном бою проигрывает, а стоит до… [очень много]».

Хусаинов привел конкретные примеры неудачных образцов:

«ПВО «Пэтриот» и «ИРИС» ни… [ничего] не могут. Русские их валят «Ланцетами», как в тире. От «Байрактаров» уже сами украинцы отказываются. Немцы рекламировали все свои «Леопарды»… Да не леопарды они, а… [навоз] мамонтов. Русские их размотали на Юге. Целое кладбище лома. «Леопарды», «Брэдли», «Макспро». Трупов куча… Смысл нам все это брать за свои же деньги?».

Интересно, что начальник генштаба при этом отметил силу и мощь ВСУ, но в тоже время она, по его мнению, всё равно уступает российской армии, так как последняя обладает более превосходной техникой. Лучшую оценку во время доклада он дал пулемётам КПВТ и «Корд», новым образцам БТР, БМГ и автоматических пушек.

В связи с этим Хусаинов даже предложил продумать вопросы заключения соглашений о закупке данных вооружений для нужд ВС РК на предстоящей выставке «Армия-2023» в Москве. Это свидетельствует о том, что в головы казахстанских генералов пришла трезвая мысль и стали исчезать иллюзии в отношении западного вооружения.

Конечно, лестно слышать похвалы и наблюдать процесс переосмысления происходящих событий на Украине, которые подтверждают факт того, что ВСУ никогда не сможет одержать вверх над российской армией, но всё же это было сказано с другой целью. А именно для того, чтобы учесть ошибки Киева и уже подготовиться лучше для укрепления собственной системы обороны в случае новой СВО.

Чего только стоят слова министра о необходимости держать под контролем механизм формирования сил территориальной обороны, исходя из опыта противостояния двух сторон. Явно это заявление было сделано для того, чтобы создать свою систему, лишённую уже недостатков «незалежной».

«Нужно учиться на этой войне. Вот мы сейчас создаем территориальные войска. Но это ж задача непростая. Посмотрите, что у хохлов вышло. Только сделали свою тероборону, а она пошла народ грабить и к столбам привязывать… Едва их выпихнули на фронт. Русские вон тоже в Брянске создали тервойска, а оружия им не дают, учли… Нужно не самим те же ошибки делать, а смотреть, как использовать этот резерв» – указал Хусаинов.

Но больше всего поразили его слова о необходимости привлечения в казахстанскую армию тех граждан РК, кто сейчас воюет на стороне ВСУ, но осознаёт тяжесть ситуации и желает выйти из игры, чтобы остаться в живых. Этих соотечественников, убивавших русских солдат, генерал предлагает амнистировать и задействовать в строительстве своих вооруженных сил.

«Многие наши туда поехали. Большинство в Москву, но другие в Киев. Из Украины они хотят вернуться. Дела пошли плохо. Но боятся, что посадят… Нужно запросить амнистию для них, чтобы получить сержантов и офицеров с военным опытом. Но только тех, кто на фронте был, а не в тылу траву красил… Нужно звать своих, кто в войсках» – заявил он.

То есть министерству обороны РК понадобились вдруг сторонники киевского неонацистского режима, которые сами являются носителями националистических и русофобских идей и сознательно пошли воевать с российской армией и силами ЛДНР именно в целях физического уничтожения этнических русских. И эти проверенные кадры с боевым опытом Астана собирается использовать для укрепления армии.

Интересно для чего? Ответ лежит на поверхности – для лучшего противодействия российским войскам, так как нацики уже знают и на себе испытали тактику и методы ведения боевых действий подразделений ВС РФ. А то, что эти головорезы нередко чинили военные преступления, является видимо даже ценной и положительной характеристикой.

Такие наци-добровольцы, пошедшие «резать русню», как раз окапались сейчас в разрекламированных казахском батальоне и тюркском легионе «Туран» ВСУ.

Все они прошли соответствующую идейно-психологическую подготовку и завербованы СБУ для дальнейшей деятельности в Казахстане и Центральной Азии в деле создания военных организаций местных неонацистов и пантюркистов. Об этом мы уже писали в своих предыдущих материалах.

И вместо того, чтобы их судить, казахстанские военные, как мы видим, намерены сейчас сделать их составной частью армии в качестве ценных кадров, имеющих военный опыт борьбы с российской армией. Может их еще в качестве политкомиссаров по совместительству устроят для обработки армии в патюркистском и нацистском духе? Ничего более деструктивного и придумать нельзя было!

Интересно, что никто амнистию участникам СВО и ЧВК «Вагнер» и не собирается предлагать, а также освобождать и снимать судимость с более 30 добровольцев граждан РК, осужденных на разные сроки и в разное время за участие в боевых действиях по защите Донбасса от украинских неонацистов. Уверен, что те, кто сейчас служит в ВС РФ и вдруг вознамерится вернуться ждёт неминуемая тюрьма, а не должность в казахстанской армии.

Это на самом деле очень тревожный звоночек, так как вместо выводов о необходимости развития сотрудничества с российскими коллегами в рамках ОДКБ и отказа от совместных программ с силами НАТО, с которыми ежегодно проводятся общие учения, мы видим обратные и даже враждебные инициативы.

При этом никто пока программу закупки вооружения и производства турецкой бронетехники сворачивать не собирается, как и действует сборочный завод из Анкары по сборке стратегических БПЛА ANKA. Поэтому навряд ли скоро получится пересмотреть политическое решение прозападной правящей элиты по постепенной переориентации на стандарты и технику НАТО.

В тоже время внутри страны продолжается информационная истерия против тех, кто пытается встать на позицию России или демонстрирует символы СВО. Дело дошло до абсурда, когда 15 июня местные нацики напали на продавцов магазина «Мир детства» в Астане за то, что они торговали игрушками военной техники, произведёнными в России, с символами «Z» и «V» на бортах.

В итоге вызвали полицию для ареста «опасного» игрушечного вооружения.

Такие вот «союзники»…