В Казахстане придумали причину для отказа от проведения Бессмертного полка

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Власти казахстанского города Актобе решили отказаться от проведения акции “Бессмертный полк”, которое должно было состояться 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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Отмечается, что такое решение было принято после обращения участников акций предыдущих лет, пожаловавшихся на выброшенные в урны портреты погибших в Великой Отечественной войне. Также власти выразили опасение, что из-за проведения акции на дорогах могут образоваться заторы, что вызовет для жителей города большие неудобства.

Как отметили в администрации, организаторы подобных мероприятий должны были за 10 дней до проведения акции подать заявление в органы исполнительной власти, однако этого не было сделано.

Власти предложили всем желающим почтить память участников Великой Отечественной войны, присоединившись к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в парке Первого президента Республики Казахстан.