В Казахстане русофобы пошли во власть и подняли голову – эксперт

13.10.2021 10:39 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Россия упустила время, когда ситуация в Казахстане начала накаляться, а русофобия пошла в рост.

Об этом в эфире интернет-канала «Правда» заявил заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Грозина, обращать внимание на казахстанский национализм нужно было еще в период ранней постсоветской эмиграции русских из этой республики.

«Ничего неожиданного не происходит. Националистический дискурс и это все, что принято называть повесткой дня нацбатов, было в Казахстане всегда – и 5 лет назад, и 10, и 15, просто на это меньше обращали внимания в Москве. Сейчас стали обращать больше внимания. Понятное дело, что эти так называемые языковые патрули – это, конечно, определенная новость. Потому что раньше казахские националисты старались действовать, не переступая определенные «красные черты», они не приходили в магазины, в точки общественного обслуживания, не притаскивали с собой видеокамеры и не снимали извинения русских людей за то, что они говорят по-русски. Такого не было, это свежее, этого года новация», – сказал Грозин.

«Но сама по себе тема того, что русские недостаточно хорошо владеют казахским языком, а соответственно недостаточно лояльны национальному казахскому государству, она была и 5ь, и 10, и 15, и 20 лет назад. Когда я эмигрировал из Казахстана, это было в 1998 году, эта тема была на взлете. Большинство людей, которые писали в графах о том, что они уезжают из Казахстана в Россию, экономические причины, конечно же, ставили на первое место. Все остальное, что называется бытовым национализмом, воспринималось как неприятный, раздражающий фон. Этот фон был всегда. То, что сейчас этот фон начал активно выходить в медийное пространство – это, конечно, новость. То, что на это обратили внимание в России, – это, конечно же, хорошо. Но, на мой взгляд, обращать на это внимание надо было на пике миграции русских из Казахстана. А это 1994 – 1995 – 1996 года», – заявил политолог.

Он считает, что нынешний всплеск национализма связан с тем, что казахские националисты после смены президента страны получили доступ к власти.

«При смене власти национал-патриоты, нацбаты очень сильно подняли голову в Казахстане. Они до этого всегда были маргинальной группой, под прессом администрации президента, силовых структур, выше головы не прыгали. Им не давали умереть, их всегда поддерживали, они всегда жили на какие-то государственные гранты, издавали свои никому не нужные книжки, снимали свои никому не нужные фильмы. Но они всегда были маргиналами. А сейчас, при смене власти, они пошли в государственные структуры», – резюмировал Грозин.