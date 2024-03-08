В Казахстане сознательно и сверху нагнетаются русофобские настроения

Несмотря на визит в Москву высокопоставленных казахстанских чиновников в лице нового главы правительства Олжаса Бектенова и спикера нижней палаты парламента Ерлана Кошанова, внутри Казахстана ни на минуту не прекращалась оголтелая русофобская и антироссийская кампания.

Не прекращается и давление на тех, кто не скрывает своих пророссийских взглядов. Так, в феврале супружескую пару из Актюбинска, которая открыто во время видеотрансляции поддержала специальную военную операцию на Украине, вызвали в полицию, где заставили их написать объяснительную и провели с ними «разъяснительную беседу» о недопустимости «провокационных заявлений».

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«Указанные лица приглашены в отдел полиции, где с ними проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных провокационных высказываний на данную тему», — указали в пресс-службе ведомства на запрос корреспондентов СМИ.

И это только случай, попавший в поле зрения журналистов. Собственно, оно и понятно, так как ранее в РК активно сажали добровольцев, участвовавших в защите жителей Донбасса, а теперь и бойцов СВО. То есть в прессу, возможно, специально вбросили эту информацию, чтобы еще раз запугать русское и русскоязычное население.

При этом незавидна и судьба тех, кто был осужден по сфабрикованным делам «за разжигание розни». Например, в социальных сетях недавно появился текст заявления Марлена Тайчибекова, о том, что его брат Ермек Тайчибеков, политический узник, томящийся в заключении за свои пророссийские взгляды, подвергается постоянным пыткам, ему не оказывают медицинскую помощь, а его заявления игнорируются или просто не отправляются за территорию колонии.

Более того, в конце прошлого года суд принял решение отправить его в так называемое учреждение полной безопасности сроком на три года. То есть речь идёт о помещении его в колонию-тюрьму «крытого типа», расположенную в Аркалыке, где его уже окончательно добьют.

Вот, что пишет Марлен Тайчибеков в своём заявлении об издевательствах над братом:

«Тайчибеков Е.К. сообщает, что в течение всего срока отбывания наказания в этом учреждении к нему периодически применяются недозволенные методы физического и психического воздействия, предполагается пытки, и пресекаются попытки подачи обращений, заявлений и жалоб в компетентные органы с целью защиты своих прав, игнорируются заявления о предоставлении переговоров с адвокатом, лишая возможности своевременно обратиться за юридической помощью в условиях жесточайшего режима содержания, а составленные им обращения (заявления, жалобы) в большей части не принимаются к отправке либо попросту уничтожаются».

Более того, в ноябре прошлого года Ермек подвергся жёсткому избиению со стороны нескольких заключённых, связанных с администрацией колонии, которые требовали от него прекратить писать жалобы и оспаривать дисциплинарные взыскания. При этом сама экзекуция снималась на видеокамеру для фиксации и демонстрации полной безнаказанности. Естественно, что никто из тех, кто избивал, так и не понёс наказания.

И теперь вообще над Ермеком Тайчибековым нависла угроза убийства уже в крытой зоне, так как там сейчас сидят серийные убийцы, насильники и прочие наиболее опасные преступники. Не исключено, что в отношении него готовится физическая расправа, которая будет представлена либо под видом бытовой драки между заключенными, либо суицида.

В своём письме в редакцию Ермек попросил озвучить фамилии тех представителей силовых органов, которые непосредственно сейчас оказывают на него давление или преследовали его во время суда и следствия. В связи с такой ситуацией, когда на кону стоит вопрос жизни или смерти, есть смысл опубликовать их, чтобы зафиксировать и в дальнейшем требовать от них ответа.

Речь идёт о следователях МВР Ибрагимове Ергали Кобжасаровиче, Токбаеве Руслане Камбаровиче, сотрудниках администрации колонии, действующих по указанию начальства Абельмажинове Бахытжане Манатовиче, Ахтанове Азамате Омурзаковиче, руководстве колонии № 5 в лице Садвакасова Тимура Хасановича, а также судье Хамза Ж.Г. и прокурора Алмагамбет А.А.

На этом фоне, как раз когда премьер-министр и спикер парламента РК поехали в Россию, издание Altyn Orda, получающее бюджетное финансирование и действующее по госзаказу, организовало провокацию, опубликовав статью под названием «Создан хороший прецедент. Уволена за незнание казахского языка».

В материале говорилось о том, что сотрудница «Казпочты» была уволена по жалобе клиента из-за незнания государственного языка.

Это сообщение было моментально распространено во многих социальных сетях, что привело к неимоверному восторгу со стороны всех нациков, которые стали его активно комментировать и поддерживать руководство «Казпочты» за правильную этническую политику. Лидеры «языковых патрулей» Диас Кузаиров и Куат Ахметов назвали данный шаг правильным и важным, призвав и дальше выявлять русскоязычных сотрудников в государственных и бюджетных организациях.

Через несколько дней публикация на портале Altyn Orda вдруг исчезла, а руководство АО «Казпочты», заявило, что никакого увольнения не было, а имел место случай с неким стажёром, который сам отказался продолжать работать в учреждении после конфликта с казахоязычным клиентом.

«Стажёр после окончания стажировки отказался от дальнейшего трудоустройства в АО «Казпочта». Распространяемая информация не соответствует действительности. АО «Казпочта» придерживается принципов верховенства закона, равенства и справедливости», – заявили в компании.

Исходя из того как оправдываются в компании, можно предположить, что такой случай действительно был, а уже после начавшегося скандала уволенного сотрудника могли срочно «понизить» до стажёра и заявить, что он ушёл самостоятельно по собственному желанию. Во всяком случае такая публикация стала сигналом для активизации националистов всех мастей, которые просто подняли голову.

Естественно, что сотрудники прокуратуры, МВД и КНБ не привлекли, да и не привлекут к ответственности представителей редакции Altyn Orda и активистов «языковых патрулей» за разжигание межнациональной розни, которые в реальности выполняли указания сверху.

При этом для таких русофобских настроений самая благодатная почва, так как в стране идёт массовое переименование русских, советских и уйгурских названий населённых пунктов и улиц, что подаётся властями как триумф воли нации.

Так, населенный пункт сельского типа в Панфиловском районе в области Жетысу, который до переименования назывался по-уйгурски Пиджимом, теперь будет называться Атамекен. По заверению чиновников якобы сами жители инициировали данный процесс, обратившись в местный акимат, а потом и в маслихат.

Хотя только три года назад во время уйгурских погромов националисты как раз требовали переименования уйгурских населённых пунктов и Уйгурского района. И теперь их требование активно претворяется уже официально в жизнь самой властью, что говорит о полном совпадении программных позиций и взглядов казахских националистов и чиновников государственного аппарата.

В той же области посёлок Лесновка стала Талды, а Ашим — Төңкеріс. В областном центре Талдыкоргане улицы Климента Ворошилова и Александра Невского стали улицами Нургисы Тилендиева и Абдулхака Абдулхаликова соответственно.

Такие же переименования происходят и в Алматинской области. Так, на казахские сменили без каких-либо обсуждений, а лишь по постановлению акима региона, сельский округ Энергетический, сельский округ КазЦИК, село Покровка, село Чапаево, село Междуреченск, село Комсомол, село Кызыл Ту и другие.

И такая деятельность сейчас проводится во всех областях Казахстана, где идёт тотальная дерусификация и декоммунизация, в которых активное участие принимают как раз те самые махровые штатные националисты, находящиеся на содержании и услужении властей РК, а также их пресса, получающее бюджетное финансирование.

Что говорить, если даже прозападные НПО теперь оказались под защитой и опекой МИД Казахстана. Речь идёт о реакции казахстанского внешнеполитического ведомства на знаковое заявление министра обороны России Сергей Шойгу, который несколько дней назад отметил, что поддерживаемые США, ЕС и Великобританией НПО и НКО, работающие в Центральной Азии, усилили свою антироссийскую деятельность.

Буквально сразу же заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко поспешил отреагировать и заверить Запад, что в Акорде думают совершенно по-другому и готовы предоставит все благоприятные условия для развития сети неправительственных организаций и фондов.

«В Казахстане насчитывается 18 тысяч НПО. Они действуют в соответствии с законом и являются очень важной частью общества», — сказал замглавы МИД РК.