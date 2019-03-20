В Казахстане стартовала Олимпиада по подхалимажу

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральные улицы пяти городов Казахстана назовут в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Сообщения о переименованиях шли весь сегодняшний день из разных концов этой страны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Депутаты маслихата (местный представительный орган) приняли соответствующее решение единогласно. Таким образом центральная улица Павлодара теперь будет называться проспектом Назарбаева», — сообщает агентство «Казинформ».

Инициативу подхватили и представители совета общественности Усть-Каменогорска. «Переименовать могут одну из главных улиц областного центра — проспект Независимости в проспект Нурсултана Назарбаева», — сообщает телеканал «Хабар 24». Комиссия городского маслихата единогласно поддержала это предложение, теперь оно будет вынесено на внеочередную сессию этого представительного органа.

В Петропавловске депутаты городского собрания единогласно проголосовали за то, чтобы назвать одну из центральных улиц — улицу Мира, именем Назарбаева. «Существует давняя традиция давать городам, важным объектам, улицам имена известных личностей, которые внесли большой вклад в историю страны. Нужно поддержать идею назвать одну из улиц нашего города именем первого президента. Наши потомки должны помнить, с чего начиналась история независимого Казахстана», — приводит «Казинформ» слова директора североказахстанского филиала АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Сергея Худякова.

В Атырау также решили переименовать центральный проспект в честь первого президента страны. По информации «Казинформ», это предложение в маслихате поддержали единогласно. Ранее стало известно, что депутаты маслихата одного из крупнейших казахстанских городов — Шымкента, приняли решение переименовать в честь Назарбаева центральный проспект.

С предложением переименовать в честь Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики выступил ранее в среду новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны, а маслихат города поддержал это решение.