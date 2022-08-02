В Казахстане усиливается русофобия. Власти проводят концерты в поддержку Украины

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Новости Украины

А Казахстане не прекращаются русофобские выходки националистов и общая антироссийская истерия, подкрепленная кампанией властей «за немедленный мир», что означает на деле однозначную поддержку «незалежной».

Несмотря на то, что Касым-Жомарт Токаев заявлял о деструктивной деятельности «языковых патрулей», что они даже якобы инициированы иностранными спецслужбами, воз и поныне там. Напомним, что на Ассамблее народов Казахстана 29 апреля этого года президент РК обрушился на организаторов и участников этих групп.

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«Имеющиеся факты так называемых «языковых патрулей» – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», – громогласно заявил тогда Токаев.

Однако мы видим, что ни полиция, ни прокуратура, ни КНБ не реагируют на многочисленные случаи ущемления граждан РК по языковому признаку. И если ранее участники «языковых патрулей» осуществляли набеги на магазины и универмаги, терроризируя русскоязычных продавцов, то теперь, наоборот, некоторых представителей русского этноса отказываются обслуживать по причине незнания ими казахского языка.

Так, недавно в социальные сети попало видео девушки, которую оскорбили в казахстанском магазине из-за русского языка.

Обычная девушка из Казахстана рассказывает, как в магазине её отказались обслуживать за речь на русском языке, а при попытках сказать что-то на казахском ещё и высмеяли.

Об этих фактах говорят и сами казахи, которые пытаются противостоять националистически настроенным элементам в торговых центрах. Это, кстати, показывает идейный и социокультурный разрыв между старым, еще советским, и новым поколением, рожденным уже в назарбаевском Казахстане и воспитанным полностью по украинским лекалам.

Так, в социальных сетях недавно появилось еще одно видео, где казах 55 – 60 лет признаётся, что столкнулся с таким молодчиком, когда попытался защитить русскую девушку, подвергнувшуюся нападкам.

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«Много об этом слышал, вот сам стал свидетелем. Зашёл в магазин и увидел, как молодой человек просто тупо докопался до девушки славянской национальности на предмет знания казахского языка. Причём в грубой форме. На моё замечание, что себя так вести нельзя, молодой человек решил выяснять отношения со мной. Мол, бывшие советские люди все предатели его родины, поработили, не дали ему жить. Я задал вопрос: тебе сколько лет? 28. Он родился, когда СССР уже не было. И таких много. Там мозги промытые», – отмечает очевидец.

Вместо пресечения этой вакханалии, власти не только закрывают на данные факты глаза, но и поощряют посредством развития различных информационных и пропагандистских кампаний по признанию «голодомора», окончательной реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

В эту же копилку идет и прекращение трансляции российских новостных каналов в ряде регионов по кабельному и спутниковому телевидению, чтобы избавить казахстанцев, многие из которых живут в российском информационном пространстве, взгляда на происходящие события из Москвы.

И напротив, те материалы, которые транслируют казахстанские СМИ, курируемые идейным русофобом и министром информации Аскаром Умаровым, следуют линии «объективизма», показывая подчас мнения киевских и западных политологов и «экспертов» явно в комплиментарном для Украины виде.

Также внутри страны под патронажем того же ведомства и местных акиматов проходят «концерты за мир». Так, в воскресенье 31 июля в Алма-Ате прошёл такой концерт «Voice of peace» («Голос мира»), организованный городской администрацией, на котором выступали украинские звёзды, призывавшие немедленно остановить «агрессивную войну».

Известный казахстанский исполнитель Скриптонит, обласканный администрацией президента РК, начал свой концерт в Алматы с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в результате «вероломного нападения» на Украине.

При этом, зал «Алма-Ата Арена» был украшен многочисленными жёлтыми и синими шарами — в цвета флага Украины.

Правда рядовым участникам концерта не разрешали разворачивать украинские флаги, но уже после концерта многие зрители вытащили полотнища «незалежной» и скандировали призывы в поддержку Киева.

Фактически данное «творческое» мероприятие в центре бывшей столицы Казахстана стало настоящей антироссийской демонстрацией властей и тысяч молодых людей, воспитанных в антисоветском и русофобском духе.

На фоне официального запрета символа Z, преследования сторонников сближения с Россией подобные концерты, организованные самой властью, показывают всем, с кем на самом деле находится казахстанская элита в этом конфликте.

Это подтверждает и лихорадочные приготовления Нур-Султана, связанные с созданием новых воинских частей и с закупкой турецкого вооружения. Как известно, в Казахстане уже построили завод по сборке стратегических БПЛА АНКА, строится завод по производству турецких броневиков, идет интенсивное обучение офицеров армии в стамбульских вузах по стандартам НАТО.

Это стало результатом майской поездки Касым-Жомарат Токаева в Турцию, где был подписан целый ряд соглашений о военном сотрудничестве и поставках. Кроме этого правительство срочно нарастило свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (порядка 918 миллионов долларов). И эти активные шаги направлены именно на формирование противовеса России, с целью возможного противостояния её армии.

Об этом не скрывают и сами казахстанские военные чиновники, дающие соответствующие интервью американским журналистам. Так, в вашингтонском издании The Wall Street Journal на прошлой неделе вышла статья «Неожиданный вызов Путину: пренебрежение среднеазиатских союзников», где черным по белому написано, что военные приготовления Казахстана направлены против Москвы и продиктованы результатами спецоперации на Украине.

«По словам одного высокопоставленного чиновника, часть средств пойдет на увеличение военного потенциала. Казахстан сделал выводы из ожесточенного сопротивления Украины, добавил чиновник, и будет реформировать армию, чтобы она стала мобильнее и лучше противостояла гибридной войне — сочетанию обычных боевых действий и таких методов, как кибервойна, дезинформация и вмешательство в выборы», – отмечает издание.

Но помимо накачки натовским вооружением и увеличения армии, высокопоставленные чиновники из бывшего Целинограда изображают из себя еще и маститых миротворцев, и пацифистов, призывающих немедленно прекратить войну, пока Киев окончательно не рухнул.

Это, конечно, в жизненных интересах самой казахстанской правящей верхушки, которая не желает полного военного разгрома и ликвидации режима Зеленского, так как падение «назележной» полностью изменит конфигурацию сил на постсоветском пространстве и резко усилит влияние и роль Москвы.

Именно в связи с этим в рамках предстоящего съезда лидеров мировых религий в столице РК, созываемого Токаевым, ожидается приезд папы Римского Франциска, который будет ратовать при всех за немедленный мир на Украине и ожидаемо обратится с соответствующим обращением к патриарху Русской православной церкви Кириллу.

То есть Казахстан становится еще и площадкой для проведения информационно-политических провокаций Запада в отношении России и осуществления давления на Москву с целью принудить остановить спецоперацию.

Мы обязательно будем следить за предстоящим «съездом». Такого рода мероприятия проводились еще Назарбаевым, а теперь эстафету перехватил Токаев, но уже с явно антироссийской повесткой навязывания «похабного мира».