В Казахстане в поисках корней докопались до религии Чингисхана

Сергей Рыжов.  
28.05.2024 13:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Казахстан, Общество, Религия


В Казахстане местный извод «возвращения к корням» в поиске якобы утерянной древней идентичности привел к неожиданным результатам – в стране наблюдается  рост сторонников отказа от ислама в пользу «исконной древнетюркской религии» – тенгрианства, которое исповедовали народы Центральной Азии в раннем средневековье. Местные СМИ пишут, что если дело так пойдет дальше, то тенгрианство могут официально признать религией в Казахстане.

Инициатива тенгрианцев появилась на платформе электронных петиций  Epetition.kz. Авторы утверждают, что число последователей древнетюркской религии приближается в Казахстане к миллиону человек (при общем населении в 20 миллионов).

В Казахстане местный извод «возвращения к корням» в поиске якобы утерянной древней идентичности привел...

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«В последние годы в Казахстане повсеместно увеличивается число приверженцев вероучения, сформировавшегося и достигшего статуса государственной религии в период возвышения ряда древнетюркских каганатов и империй. Предполагается, что количество граждан, открыто идентифицирующих себя как тенгрианцев, достигнет более миллиона человек уже через несколько лет», — указывают авторы документа.

Петицию адресовали министру юстиции Азамату Ескараеву. Правда, пока что промежуточные итоги агитационной кампании довольно скромные – идею признать тенгрианство религией поддержали только 200 человек.

По казахстанскому законодательству, чтобы власти приняли во внимание петицию, её должны поддержать  не менее 50 тысяч граждан.

Для справки: тенгрианство – средневековая этническая  религия тюрко-монгольских кочевников евразийских степей и Центральной Азии, в которой высшим божеством считался Хан Тенгри — обожествлённое небо. В 1956 году французский востоковед Жан-Поль Ру ввёл этот термин в широкий международный научный оборот. В советское время термин «тенгрианство» впервые появляется в книге «АЗ и Я» казахского поэта Олжаса Сулейменова.

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