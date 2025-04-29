В Казахстане включили антикризисный пиар – объясняют, почему нет «Бессмертного полка» и Георгиевской ленты

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В Казахстане озвучили аргументы в пользу празднования в отличном от России формате предстоящего Дня Победы.

Объяснения напоминают позицию администрации Виктора Януковича на Украине, которая так же в свое время пыталась усидеть на двух стульях, будто бы отдавая честь погибшим героям Красной армии и заигрывая с местными националистами.

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В эфире телеканала «Евразия 24» отставной казахский дипломат Казбек Бейсебаев стал оправдывать отказ от проведения единого с Россией шествия «Бессмертный полк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот касательно Бессмертного полка. Во-первых, у нас он так не называется. Без всяких негативных акцентов, но все-таки есть такое милитаристское – «Бессмертный полк». Россия является одним из самых сильных в военном отношении государств, это империя, в которой присутствует этот дух. «Спасибо деду за победу», просматривается нарратив «Можем повторить» – это мировая держава, которая должна показывать свою силу через военный парад и через такие шествия. У нас у казахов в силу нашего особого менталитета немного другое отношение. У нас мероприятия носят дань памяти, мы, казахи, всегда чтим наших предков, и даже называется по-другому. Не несет тот нарратив, что в России», – сказал Бейсебаев.

«Есть тема Георгиевской ленточки… Георгиевская ленточка для жителей Центральной Азии носит немного другой акцент. В конце 19 века, когда покоряли Среднюю Азию, покорителей, солдат, казаков, – их награждали медалью, где как раз была Георгиевская ленточка. Ну, представьте, мы теперь будем носить Георгиевскую ленту? У нас своя есть», – добавил выступающий.

Он раскритиковал власти Алма-Аты, где мэрия не согласовала шествие родственников погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Ни да, ни нет не говорят. Этим пользуются противники, начинают эту тему нагнетать, напряженность, обстановку. А ведь у нас ветеранов войны практически нету. А их дети – пенсионного возраста. На следующий юбилей уже не так много будет желающих пойти», – сказал выступающий.

Бейсебаев фактически озвучил рецепт – лучше всё делать по-тихому, промывать мозги населению самостийной идеологией, и со сменой поколений историческая память будет стерта.