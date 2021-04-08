В Казахстане вновь стирают русские названия улиц и населенных пунктов

08.04.2021, Москва, Айнур Курманов

В Казахстане власти снова массово переименовывают улицы и населенные пункты под лозунгами «деколонизации», а национал-патриоты требуют убрать русские названия областных центров. При этом в северо-восточном городе Павлодаре, половине населения из числа русских и русскоязычных попросту даже не дали высказаться на срежиссированных «общественных слушаниях» по изменению названий их родных улиц.

Примечательно, но подобное происходит на фоне того, когда министр здравоохранения республики по согласованию с президентом сделал дополнительный запрос в правительство Российской Федерации на 4 миллиона доз вакцины «Спутник V», несмотря на то, что 2 миллиона доз недавно уже были поставлены. Получается, что Нур-Султан (Целиноград) одной рукой просит подаяние в ситуации полного провала массовой вакцинации, а другой гадит, уничтожая русские и советские названия из топонимики северных и западных областей страны.

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Дело в том, что 3 апреля депутаты городского маслихата единогласно проголосовали за переименование 23 улиц из предложенных 30. В итоге под переименование попали известные улицы: Мира, Ермакова, Урицкого, Циолковского, Розы Люксембург, Донецкая и Кубанская. Далее мы публикуем перечень всех улиц, которые выглядят следующим образом: нынешнее название — новое название.

Мира — Олжабай Батыра; Ермакова — Мустафа Шокая; Набережная — Шон би; Урицкого — генерала Смагулова; Циалковского — Бауржана Момышулы; Розы Люксембург — Қазақ радиосы; Теплова — Богенбай батыра; 1-я Южная — Бірлік; 2-я Южная — Каукена Кенжетаева; Парковая — Мукагали Макатаева; Донецкая — Магжана Жумабаева; Кубанская — Калмукана Исабай; Саянская — Алмы Ажибаевой; Совхозная — Рафика Нуртазина; Таганрогская — Казангап би; Ангарская — Нагымбека Нурмухаммедова; Читинская — Аманжола Шамкенова; Декабристов — Камара Касымова; Молодежная — Жастар; Юннатов — Дихана Абилова; 1-ая и 2-ая Советов — генерала Бакирова; Зыряновская — Кабдыкарима Ыдырысова; Лесная — Ағаинды Дүйсембиновтер.

Причем, власти воровским образом организовали жалкую имитацию «общественных слушаний» о переименовании сразу 30 улиц города. Как всегда, большинство противников переименования узнали о принятом решении постфактум. Кроме того, в связи с пандемией, слушания проводились в онлайн режиме, с использованием приложения Zoom, однако по данной на сайте акимата ссылке приложение не открывалось. Очевидно, что сторонники переименований беспрепятственно попадали на конференцию другим путем.

Фактически половине населения города, а именно из числа русских, которые составляют 148 207 жителей, украинцам – 13 695 жителей, немцам – 7 762 жителей, не дали высказаться, заткнув рот. Чиновники всё списали на то, что на официальных аккаунтах акимата Павлодара была указана неверная ссылка на прямой эфир.

«Объявление о слушаниях было удалено с сайта, так как там указана устаревшая ссылка. Вместе с тем, согласно утвержденным правилам, были проведены общественные слушания, объявление о которых вышли в областных газетах. Там данные о конференции были указаны верные. За публикацию ошибочной информации на сайте ответственный сотрудник понесет наказание. Прямой эфир в социальных сетях был запущен не как замена Zoom-конференции, а по просьбе участников слушаний с целью трансляции общественных слушаний для более широкой аудитории», – отметила пресс-секретарь акима Павлодара Салтанат Акимбекова.

Но все понимают, что это была наглая постановка, рассчитанная на то, чтобы лишить коренных жителей города права голоса. Лица, предложившие разом сменить названия 30 улиц, явно думали, о чем угодно, но только не о об удобстве жителей города. Ни в одной мало-мальски демократической стране, подобный ономастический маразм был бы невозможен. Нур-отановские власти в очередной раз убедительно доказали, что на мнение граждан им плюнуть и растереть.

В результате такой же постыдной имитации «демократических выборов» в январе этого года, маслихаты Павлодара и Павлодарской области были на 80% укомплектованы представителями назарбаевской партии Нур-Отан. В качестве «демократизации», оставшиеся места были выделены кандидатам от двух клонов Нур-Отана: «Народной партии» и национал-популистской партии «Ак Жол». Представители именно этих трех партий единогласно проголосовали за переименование Астаны в Нур-Султан, превратив страну в посмешище для всего мира. Мнения граждан по столь «пустяковому» вопросу, казахстанские власти спросить не удосужились.

Прошлый созыв городского маслихата состоял исключительно из нур-отановцев, которые всегда единодушно одобряли все предложения по переименованию улиц города. Лишь однажды, депутат В. Дейтмунд позволил себе воздержаться при голосовании. Что характерно, «общественные слушания» о переименовании улиц были проведены сразу после выборов, а не до них. Более того, в ходе предвыборной кампании партия Нур-Отан скромно умалчивала о планах по переименованию улиц Павлодара.

На очереди теперь переименование самого города. При этом попытка переименования Павлодара в январе 2020 года очень напоминает то, что произошло сейчас. Началось все с того, что 6 января прошлого года Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, информировал о том, что представитель малоизвестной общественной организации «Jebe» Жумабек Сманов на встрече с депутатом Мажилиса Айзадой Курмановой предложил переименовать город Павлодар в «Ертіс».

Что интересно, тогда данную инициативу всецело поддержала депутат Мажилиса от партии Нур-Отан Айзада Курманова, назвав ее разумной. «Вы на правильном пути. Одним из доказательств этого является челлендж, когда вы начали исполнять песню «Мен қазақпын». Он распространился на страну и поддержан самим Президентом. Что касается смены названия областного центра, то основания для этого есть. Мы уже давно говорим о Прииртышье», — отметила депутат Мажилиса.

При этом представители провластных националистических организаций еще два года назад начали активную кампанию в социальных сетях по переименованию Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Уральска и других городов с русскими названиями. Толчком послужил указ президента Нурсултана Назарбаева 2018-го года о замене старых идеологически устаревших названий. С этого момента и началась под видом декоммунизации настоящая дерусификация Казахстана.

К сожалению, этот процесс по переименованию улиц, площадей, парков, названий деревень, районных центров принял тотальный характер, начиная с января 2019 года. Только в том же Павлодаре в один день в ноябре того же года переименовано 13 улиц и главная улица города – носившая имя легендарного полководца Кутузова. Еще несколько сот улиц, а также сотни поселков и районный центр Зыряновск переименованы в Восточно-Казахстанской области, где местный аким Даниял Ахметов объявил войну советским и коммунистическим названиям. Интересно, что ранее он был идейным членом КПСС, сделав карьеру на приверженности марксизму-ленинизму.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, инициатор тотальной дерусификации.

В Павлодарской области, как мы видим, акимат области сам активно через свою пресс-службу распространил эту «инициативу» малоизвестного общественника о необходимости смены названия города. Сначала власти прикрывались необходимостью декоммунизации, то теперь эта кампанейщина вырождается в откровенную русофобскую истерию.

Все с самого начала продумано и поставлено властями на поток. В акиматы якобы поступают письменные обращения от групп граждан или общественных объединений, которые изучаются в ономастических комиссиях, где автоматически выносятся положительные решения. Так называемые «общественные слушания» проводятся с заранее подобранными лицами из провластных НПО или бюджетников, куда даже на порог не пускают чужаков, которые одобряют эти инициативы по переименованию улиц или населенных пунктов. В большинстве случаев такие слушания вообще не проводится, но самое скверное, что это все происходит под улюлюкание самых радикальных националистов и подается как факт национального возрождения и освобождения в рамках кампании по «деколонизации». Самым известным рупором и идейным вдохновителем этой кампании является псевдополитолог и депутат Мажилиса от партии Нур-Отан Айдос Сарым.

Идеолог казахского этноцентризма (нацизма) депутат Нур-Отана Айдос Сарым.

Интересно, но в Западно-Казахстанской области попытка переименование русских названий сёл натолкнулось на активное сопротивление местных жителей, среди которых было большинство самих казахов. Так, в поселке Новенький 6 апреля этого года прошел сход граждан, которые были возмущены неожиданной для них инициативой акимата переименовать населенный пункт. Собралось около 30 человек и при журналистах газеты «Уральская Неделя» они выступили с осуждением планов властей и начали сбор подписей против такой задумки. Примечательно, что сельчане приглашали на сход акима округа, но он данное мероприятие проигнорировал.

«Мы узнали, что они хотят без нашего участия переименовать село. Мы все против!», – выразил общее мнение на сходе местный житель Мерлан Нигметов. По его словам, аким округа ссылается на орган местного самоуправления – собрание сообщества, что это его члены предложили переименовать село. «Я в это не верю, во-первых. А, во-вторых, меня возмущает, что в это сообщество собрали, в основном, бюджетников. Я считаю, надо этих людей убрать оттуда и на их место поставить тех, кто из нашего села, тех, кто родился в поселке Новенький. Бюджетники не должны находиться в сообществе, так как они подчиняются акиму», – считает Мерлан Нигметов.

При этом в поселке Новенький нет асфальтированных дорог, интернета, мобильной связи, жители мерзнут из-за плохого отопления в детском саду и медицинском пункте, несмотря на то, что он расположен в 30 километрах от города Уральска. Похоже, что и до части казахского населения доходит, что вся затея с переименованиями является стремлением властей отвлечь внимание от социальных и экономических проблем на борьбу с собственной историей с советскими и русскими названиями. Ведь смена вывесок не даст новых рабочих мест, не повысит мизерные зарплаты, не улучшит жизнь общества.

Данная национал-популистская кампания лишь вбивает дополнительный клин между народами и создает напряжение в областных центрах и крупных городах, подлежащих переименованию, где еще половину жителей составляют русские или русскоязычные. И эта русофобская истерия направляется с самого верха в рамках государственной националистической идеологии. В этой ситуации всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы начать активно сопротивляться этой фашизации Казахстана.

Сход жителей поселка Новенький в Западно-Казахстанской области против переименования.