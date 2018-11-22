В Керченском проливе произошло серьезное ЧП

22.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В районе Керченского пролива при выходе из Керчь-Еникальского канала в Азовском море затонула российская баржа, перевозившая зерно.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве рассказали, что в результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива не произошло и это никак не повлияло на судоходство.

«На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров, от берега 600 метров восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина устанавливаются», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Черном море в 14 милях от берегов Крыма потерпело крушение судно «Герои Арсенала» (порт приписки Херсон), шедшее с грузом зерна из Азова в Турцию.