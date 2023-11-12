В Керчи достраивают центр реабилитации участников СВО

Центр реабилитации участников СВО в Керчи, рассчитанный на одновременное нахождение 100 человек, строят сами ветераны спецоперации. Уже есть именные беседки, скамейки, которые сделали оставшиеся без руки или ноги бойцы, сообщил в эфире «Крым 24» участник войны в Афганистане, а ныне врио руководителя реабилитационно-учебного центра для бойцов СВО в Керчи Владимир Чаплин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это была старая заброшенная школа, обыкновенная, классическая, двухэтажная 1948 года постройки. После 12 лет простоя там поселились лягушки, змеи, пресмыкающиеся и ведьмы, как мне показалось. Конечно, каждый кулик свое болото хвалит, но наш проект уникальный. Мы ни у кого его не передрали, потому что такого многофункционального больше нет. Есть реабилитация по алкоголю, по наркомании. Здесь – социализация основное», – отметил он.

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В строительстве центра заняты ветераны СВО, которые получили протезирование или передвигаются на колясках. Они дают рекомендации и проверяют на себе высоту пандуса, расположение комнат, благоустройство и прочее.

«Там будет кузня, мы сейчас выстраиваем уже планировку, сама кузня уже закончена практически. Будет станция техобслуживания автомобилей, потому что есть люди, которые заточены именно под технические специальности. Там будет пекарня, будет столярная мастерская, будет открытый бассейн, будет терапия и медики. Но главное, там будут ребята которые уже поняли – за себя надо бороться», – подчеркнул Чаплин.

Напомним, под реабилитационный центр администрация Керчи передала заброшенное здание школы № 21 в поселке Маяк, носящей имя командующего Керченско-Эльтигенской десантной операции Героя Советского союза генерала Ивана Петрова. В 2011 году школу, рассчитанную на 250 человек, закрыли из-за низкой востребованности – ее посещали всего 30 учеников. За более чем 10 лет простоя здание пришло в упадок, и, прежде всего, нужно определить устойчивость конструкций и целостность инженерных коммуникаций.

На базе центра планируется отделение протезирования, физиотерапии и психологической помощи, а также собственный пляж с пандусом для маломобильных ветеранов спецоперации. Помимо медицинской реабилитации, у центра стоит задача по профессиональной переориентации: подготовке или помощи в поиске новых профессий для тех, кто не сможет вернуться к прежней работе из-за увечий.

Финансирование строительства ведет фонд «Спасибо маме за жизнь». На благотворительные пожертвования через 3 года планируется запустить первое отделение и обустроить пляж, который находится в 100 метрах от школы, но должен отвечать всем требованиям доступной среды.