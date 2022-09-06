В Керчи ФСБ предотвратила хакерскую атаку на оборонное предприятие

06.09.2022  17:00 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, ФСБ, Хакеры


В Керчи сотрудники управления ФСБ предотвратили утечку конфиденциальных сведений на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В компьютерной сети предприятия обнаружили вирусное программное обеспечение, способное перехватывать персональные пароли для организации хакерских атак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Керчи сотрудники управления ФСБ предотвратили утечку конфиденциальных сведений на одном из предприятий оборонно-промышленного...

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«Системному администратору, в должностные обязанности которого входило осуществлять информационную безопасность государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса, объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 273 УК РФ (Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации)», – сообщили в управлении.

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