В Керчи осуждён местный житель, призывавший убивать солдат РФ

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48-летний житель Керчи признан виновным в публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Установлено, что обвиняемый на своей персональной странице в соцсети «Одноклассники» опубликовал комментарии, содержащие призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ.

В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» – ред.).

Керченский городской суд Республики Крым признал подсудимого виновным во вменяемых ему преступлениях и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также в течение 1,5 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.