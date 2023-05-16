В Керчи осуждён местный житель, призывавший убивать солдат РФ

Владимир Гладков .  
16.05.2023 21:21
  (Мск) , Керчь
Просмотров: 728
 
Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


48-летний житель Керчи признан виновным в публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

48-летний житель Керчи признан виновным в публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Установлено, что обвиняемый на своей персональной странице в соцсети «Одноклассники» опубликовал комментарии, содержащие призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ.

В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» – ред.).

Керченский городской суд Республики Крым признал подсудимого виновным во вменяемых ему преступлениях и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также в течение 1,5 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть