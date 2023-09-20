В Керчи погасили Вечный огонь на горе Митридат – распоряжение власти

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В Керчи решили отменить «Вечный огонь» на горе Митридат рядом с Обелиском славы – первым в СССР монументом, воздвигнутом в честь героев Великой Отечественной войны.

Примечательно, что отказаться от не гаснущего пламени власти решили в дни празднования 50-летия присвоения Керчи звания города-героя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальная причина отказа от «Вечного огня» – сложность в его обслуживании и газоснабжении, поскольку он не подключен к централизованной сети, а запитан от баллонов. Чтобы уйти от скандала, общественности представлен проект переименования – «Вечный огонь» станет «Огнем Вечной Славы», и перейдет с баланса муниципалитета к ведению Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

«Рекомендовать органам местного самоуправления принять решение об изменении наименования объекта «Вечный огонь» на горе Митридат на «Сооружение с памятной табличкой «Огонь Вечной Славы», – цитирует КерчьИНФО проект решения, вынесенный на заседание Общественного совета Керчи.

Заповедник, в чье ведение хотят передать сооружение «Огонь Вечной Славы», обяжут зажигать огонь к памятным и праздничным датам. А «вечным» в Керчи останется огонь в сквере Славы, куда возлагают официальные венки и приводят делегации.

«Вечный огонь» на вершине горы Митридат был торжественно зажжен 9 мая 1959 года в честь 15-летия освобождения Крыма. У подножия Обелиска Славы, возле которого соорудили «вечный огонь», установлена мемориальная плита в виде раскрытой книги из белого мрамора. На ее «страницах» перечислены 146 имен солдат и офицеров, удостоенных звания Героев Советского Союза за участие в освобождении Крыма.

С 60-х годов в Керчи существует традиция факельного шествия, участники которого с горящими факелами проходят по городу и поднимаются к «вечному огню» на горе Митридат. Каждый горожанин приносит свой огонь к Обелиску Славы в память о погибших защитниках Родины.

Еще раньше, в античные времена, на Митридате горел «вечный огонь» в Пританее – здании, где заседали чиновники, решали государственные дела, свершались суды. Здание традиционно посвящалось богине домашнего очага — Гестии. Здесь постоянно поддерживался огонь, и греки, покидавшие город, брали с собой частицу этого огня как символ нерушимой связи с родиной.