В Керчи поймали интернет-провокаторшу, очернявшую ВС РФ

27.07.2022  20:57 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


В городе-герое Керчь сотрудники ФСБ вычислили 45-летнюю женщину, которая занималась распространением в соцсетях информации, дискредитирующей Вооруженные Силы Российской Федерации.

Даме грозит штраф до 100 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В городе-герое Керчь сотрудники ФСБ вычислили 45-летнюю женщину, которая занималась распространением в соцсетях информации,...

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По информации МВД, дискредитирующие материалы со ссылками на видео жительница Керчи размещала в своем аккаунте в социальной сети с 13 мая по 24 июня.

За что на нее составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях».

Традиционно после профилактической беседы керчанка осознала противоправность своих действий и раскаялась в содеянном. Решение о наказании примет Керченский городской суд.

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