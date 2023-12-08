Похоже на диверсию: В Керчи загорелся стратегический газопровод

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В Керчи при невыясненных обстоятельствах загорелся газопровод среднего давления, подводящий топливо к многоэтажкам и селам Бондаренково и Глазовка.

На месте работают правоохранители, а укропаблики пишут об успешной диверсии в городе-герое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ГУП РК «Крымгазсети», сообщение в аварийно-диспетчерскую службу поступило в 2:15. Огненный факел бушевал на газопроводе в районе промбазы по ул. Генерала Петрова. Газ перекрыли, пожар потушили.

«Труба стратегическая, порядка 20 тысяч абонентов и 3 котельных, плюс пару поселков в Ленинском районе. В настоящее время работают правоохранители, которые оценивают случившиеся и дадут свои комментарии по этому ЧП. Как только закончатся следственные действия, тут же специалисты приступят к работе. Техника есть, материалы есть. Работа сама займёт не более двух часов. Думаем, что в течение суток запустим всех абонентов», – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Летом в Кореизе произошел аналогичный пожар на газопроводе – труба после повреждения загорелась. Через две недели правоохранители задержали предполагаемого подрывника – 42-летнего уроженца украинского Павлодара Сергея Ержова, который получил российское гражданство и прописался в Ялте.

Ержов в подрыве газопровода признался, но уголовное дело возбудили не по статье «терроризм», а за умышленное уничтожение имущества с наказанием до 5 лет лишения свободы.

В марте аналогичную попытку подорвать газопровод диверсанты предприняли в Симферополе. Но от взрыва трубу лишь покорежило, и топливо продолжало поступать в дома. О задержании подозреваемых не сообщалось.

Самые известные подрывники – братья Асан и Азиз Ахтемовы, которые под кураторством «меджлисовца» Наримана Джелялова пытались подорвать газопровод возле российской воинской части в селе Перевальное. Взрывчатку и инструкции они получили в Херсоне, посредником выступал Джелялов. Обещанных 2 тысяч долларов за операцию подрывники не дождались.

После задержания сотрудниками ФСБ все трое дали признательные показания, в подробностях и с фамилиями указывая соучастников. После публикации видео допроса, задержанные заявили, что сознались под пытками.

Исходя из всех предыдущих аналогичных случаев, нельзя исключать, что причиной возгорания в Керчи является диверсия. Тем более, что сами укронацисты, вроде сексота СБУ Сергея Стерненко, это подают именно так.