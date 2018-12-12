В Керчи произошло трагическое ЧП

12.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Керчи на одном из крупнейших судостроительных заводов Европы произошло чрезвычайно происшествие.

Как сообщает местный ресурс «KERCH.COM.RU», вчера днем в одном из цехов погиб рабочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вызванная на место происшествия бригада «Скорой помощи» не смогла спасти работника.

«По предварительной информации, при проведении работ на сотрудника завода наехал автомобиль-погрузчик. На место чрезвычайного происшествия была вызвана «Скорая помощь». С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован, однако, скончался. Без отца остались дети, без дедушки – внуки. На предприятии проводится расследование несчастного случая», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Россия восстанавливает судостроительный завод «Залив» в Керчи, который был доведен до катастрофического состояния во времена Украины.

Сообщалось также, что «Залив» способен строить новейшие авианосцы – на предприятии еще со времен СССР имеются все необходимы для этого условия. Здесь находится самый большой в восточной Европе сухой док.