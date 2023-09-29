В Керчи разоблачен украинский шпион и задержан экстремист

Анатолий Лапин.  
29.09.2023 12:19
  (Мск) , Керчь
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Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина


Сотрудники ФСБ задержали в Керчи 45-летнего местного жителя, шпионившего по заданию ГУР МО Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи 45-летнего местного жителя, шпионившего по заданию ГУР МО Украины....

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По данным ЦОС ФСБ, мужчина «посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО».

На видео допроса задержанный сообщил, что стал писать в чат-боты украинских телеграм-каналов информацию о передвижении военных.

«Принял решение отправлять информацию о том, что видел – технику в районе моста и в районе Керчи. Это были и грузовые автомобили, изредка была боевая техника – танки или машины БМП, были пушки», – рассказал задержанный.

Кроме того, в Керчи сотрудниками ФСБ и ЦПЭ МВД задержан местный житель, который публично призывал к насильственным действиям в отношении россиян, участвующих в СВО, что законодательство характеризует, как экстремизм.

По словам крымского волонтера Александра Талипова, автора телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», вскрывающего деятельность «ждунов», речь идет о местном бизнесмене Сергее Салоше, который «открыто и публично призывал к убийствам солдат ВС РФ, делал это он как в соцсетях, так и в ходе личного общения в публичных местах».

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