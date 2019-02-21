В Керчи – транспортный коллапс: Аксёнов приехал для экстренных перестановок

21.02.2019, Керчь, Максим Карпенко

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от выполнения обязанностей замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева. В отношении последнего проводится проверка из-за того, что большая часть переданных в 2016-м году городу пассажирских автобусов не подлежат восстановлению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, как сообщают местные СМИ, сегодня утром на маршруты не вышел ни один троллейбус. Причина тому – отсутствие разрешительных документов.

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Ранее керченские информагенства писали о том, что из 40-ка закупленных в 2016-м году автобусов «Нефаз» не подлежат ремонту порядка 25-ти. При этом, силовики, которые до этого провели обыски на предприятии «Керчьгортранс», обнаружили спрятанный антифриз, вместо которого в автобусы заливали воду.

«Мной принято решение отстранить от должности заместителя главы администрации Керчи господина Мельгазиева на время проведения служебного расследования. Вице-премьер Селезнёв Михаил Борисович в течение двух недель вместе с министром транспорта проводит служебное расследование. Прокуратура и правоохранительные органы со своей стороны пусть дают оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за работу «Керчьгортранса». Мы говорим о том, что не хватает автобусов на маршрутах – их просто уничтожили, 24 новых единицы просто стоит под забором сегодня. Поэтому решение об отстранении я принял, менять его не собираюсь», – заявил Аксенов, приехавший в Керчь с проверкой.

Местные СМИ сообщают, что сегодня с утра администрацию города заблокировали вооруженные силовики.