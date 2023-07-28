В Керчи выбивают деньги на повторный ремонт памятника, едва не угробленного первым ремонтом

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В Керчи повторно будут ремонтировать памятник Эльтигенскому десанту «Парус».

Первый ремонт за 20 миллионов рублей причинил ущерб как авторской работе, так и в целом конструкции монумента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил в эфире «Радио Крым» председатель комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, в 2015 году на капитальный ремонт памятника по Федеральной целевой программе выделили 19,6 миллионов рублей. Но из-за недобросовестного подрядчика сейчас мемориал снова пришел в негодность.

«В 2015 году ООО «Век» выполнило работы отвратительно. Настолько плохо, что всю работу будем проводить заново, поскольку их работа нанесла ущерб как авторской работе скульптора Леонида Тазьбы, так и всему монументу в целом. ООО Век – это выстрел в спину собственному народу», – заявил парламентарий.

Он добавил, что новый проект реконструкции будет готов к осени, посему стоимость повторных работ не уточнил. Но заверил, что к концу 2025 года все будет сделано в лучшем виде, и для сохранности монумента по периметру установят камеры видеонаблюдения.

Волков не сообщил, согласован ли новый проект с автором памятника Леонидом Тазьбой, поскольку от предыдущего скульптор был в шоке – симферопольская компания ООО «Век» вначале кувалдой, автогеном и отбойным молотком изувечила момент, чтобы проверить сохранность арматуры, а после зашпатлевала дыры, затянула тканью, и приклеила пластиковые буквы на постаменте.

За надругательство над памятником компанию дважды штрафовали, но персональную ответственность никто не понес. Виновным в халатности признали Госкомитет охраны культурного наследия, который к тому времени стал департаментом в составе Минкультуры Крыма.

Памятник Эльтигенскому десанту установили одним из последних в Крыму в 1985 году. Он представляет собой стилизованный 20-метровый бетонный парус.