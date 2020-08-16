16.08.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Оппозиция, Политика, Россия
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В Хабаровске опять ругали Путина и братались с белорусскими нациками


Жители Хабаровска в субботу в 36 раз провели шествие и митинг по поддержку арестованного за организацию серии убийств экс-губернатора края Сергея Фургала. По официальным данным в манифестации приняли участие порядка двух тысяч человек, в то время как сами протестующие утверждают, что людей было гораздо больше.

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В эту субботу помимо традиционных флагов Хабаровского края, что позволило ранее обвинять участников акции в краевом сепаратизме, можно было видеть и российские триколоры, а также флаги СССР. К традиционным лозунгам   плакатам «Хабаровск, выходи», «Я/мы, Сергей Фургал», «Фургал – наш выбор», «Пока мы едины — мы непобедимы», добавилась поддержка белорусским националистам «Жывэ Беларусь», а также провокационные «Долой царя!» и «Путин – вор!».

При этом представители либеральной оппозиции провели немногочисленные акции солидарности с Хабаровском в Новосибирске, Челябинске, Тюмени и Магнитогорске, где также не обошлось без пробелорусских лозунгов.

Акция завершилась задержаниями тринадцати человек, было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.


При этом, как стало известно, за участие в прошлых протестных мероприятиях был арестован на трое суток по решению суда городской священник протоиерей Андрей Винарский, до этого решением суда батюшка уже получал штраф в 15 тысяч рублей.

Дочь священника Татьяна Тихонова с приговором не согласилась.

«Статья 3 закона Хабаровского края о порядке проведения массовых мероприятий на территории региона гласит, что необходимо согласовывать акции число людей, в которых превышает сто человек. Там же говорится, что к массовым мероприятиям относятся митинги, шествия, групповое пикетирование. Есть еще в этом законе статья 8, где имеется перечень запрещенных под эти акции места. Но шествие в поддержку Фургала не проходило через них. Поэтому имеется только факт невыполнение требований сотрудников полиции об освобождении проезжей части. Это предполагает штраф в размере пяти тысяч рублей. В тот вечер, по словам полицейских, было около 30 человек в колонне», – сказала Тихонова.

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