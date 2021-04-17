В Хабаровске возобновили митинги за Фургала – по талончикам

18.04.2021, Москва, Елена Острякова

Очередная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который подозревается в причастности к совершению заказного убийства, прошла в субботу в Хабаровске после зимнего затишья.

На этот раз это был легальный митинг на Комсомольской площади, которая является одним из трех мест, определенных местным законодательством. Однако количество участников тем же законодательством ограничено 100 людьми. Опасаясь проблем с властями в случае нарушения этого условия, организаторы выдавали пришедшим специальные талончики с номерами. Когда возникло опасение, что людей больше, ведущий попросил поднять талончики. Тех, кто не смог предъявить «порядковый номер», попросили отойти, передав свои плакаты обладателям талончиков.

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Основной темой митинга было освобождение Фургала. Его арест собравшиеся объясняют борьбой за завод «Амурсталь», который хотят уничтожить, чтобы отдать китайским предприятиям огромный заказ на металлоконструкции для моста на Сахалин. Фургал, по версии протестующих, пытался препятствовать реализации этого плана, за что и пострадал.

Вспоминали на мероприятии и блогера-уголовника Алексея Навального, и его организацию-иноагента ФБК, и левого радикала Николая Платошника, и других «политзаключенных».

Но при этом антипутинских лозунгов, обычных на прошлогодних нелегальных маршах, не было. При всей этой несистемной тематике на митинге выступила и сенатор РФ от Хабаровского края Елена Грешнякова. Она обещала поддерживать Фургала в Москве.

Однако политико-освободительной тематика на мероприятии не доминировала. Выступающие поднимали вопросы экологии, промышленного развития, застройки Хабаровска, социального обеспечения. Критиковали нынешнего и.о. губернатора Михаила Дегтярева и представителя президента на Дальнем востоке Юрия Трутнева, призывали идти на выборы. Эта часть была самой убедительной и интересной.

Завершился легальный митинг народным хороводом.