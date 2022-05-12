В Харькове депутаты поставили точку над «i» в слове «русофобия»

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Новости Украины

Похоже на то, что руководство украинских городов и областей, подконтрольных Киеву, получило новую методичку по обработке неблагонадежных. Новую, но изготовленную по древним рецептам: как подчинить, обесценить человека, вынудив публично отказаться от своих убеждений.

На сессии Харьковского горсовета 11 мая депутаты от оппозиционной режиму Зеленского партии ОПЗЖ объявили о ликвидации фракции. Они вошли во вновь созданную группу «Восстановление Украины». Мэр города Игорь Терехов отметил, что «подавляющее большинство» экс-соратников Медведчука и Рабиновича «пытается помочь городу», но «в условиях войны» этого мало.

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«Любой представитель органов власти должен расставить все точки над «і», четко обозначив свою позицию, публично осудив действия страны-агрессора. …Сейчас не время молчать и оставаться в тени», – заявил Терехов.

В качестве теста на лояльность мэр предложил проголосовать за «Обращение к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и харьковчанам».

«…Российские войска убивают детей, женщин, пожилых людей. Свои преступления русские изверги совершают с особым цинизмом и жестокостью. Такие действия Российской Федерации, направленные на физическое уничтожение Украинского Народа, лишение его права на свободу выбора своего развития, являются геноцидом и безусловным нарушением общепризнанных принципов международного права, всех возможных правил и гарантий международного сосуществования», – говорится в обращении.

Завершается документ своеобразной клятвой верности режиму:

«Депутаты Харьковского городского совета решительно выступают за незыблемость и неприкосновенность территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ; осуждают войну Российской Федерации, преследующей цель захватить территории Украины, и считают такие действия недопустимыми и неоправданными. Харьковский городской совет уверен в нашей победе, для чего будет прилагать все возможные и невозможные усилия!»

Следует отметить, что объявленные пророссийскими депутаты в горсовете Харькова действительно подвергаются нешуточному давлению. Так, за голову Андрея Лесика, руководителя Харьковской городской организации партии «ОПЗЖ», в марте была объявлена награда. Олег Абрамичев, глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете, обещал 100000 гривен «тому, кто сообщит, где находится Лесик».

Интересно, что 10 марта, за день до сессии горсовета, мэр Дергачей Вячеслав Задоренко тоже призвал глав общин Харьковской области расставить точки над «i» – определиться с тем, кого они считают «врагом в этой войне».

«Некоторые главы объединенных территориальных общин так и не определились. …Мы не видим официальной поддержки вооруженных сил. Мы видим, как выставляются фото с разрушенными домами, с заведениями образования с подписями: «лицея больше нет» или «наш поселок сегодня обстреляли». Уважаемые главы, определяйтесь, в результате чьего обстрела нет больше лицея, больше нет домов, погибают люди? Именно от вас зависит мнение людей. Какую позицию занимает голова, такую позицию занимает и местное население. Настройте общество на то, что у нас есть общий враг. Не оставляйте себе пространство для маневра», – написал Задоренко в фейсбук.

Верно подмечено – люди что в Харькове, что в области часто не называют виновников разрушений. Когда они уверены, что стреляли украинские военные и не вполне доверяют собеседнику. Фактически, Задоренко призывает назвать черное белым, демонстрируя лояльность.

После того, как оппозиция в горсовете капитулировала, внесенные Тереховым предложения прошли как по маслу. Сначала депутаты расправились с «топонимами, связанными со страной-агрессором» – переименовали три улицы и район.

Московский проспект стал проспектом Героев Харькова, Белгородский спуск – улицей Героев-спасателей, Белгородское шоссе – Харьковским шоссе, а Московский район теперь называется Салтовским.

И напоследок народные избранники «в одностороннем порядке» единогласно разорвали побратимские отношения с городами Российской Федерации: Белгородом, Москвой, Нижнийм Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

Как заявил Терехов, «не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу родину».

Между прочим, именно в Ленинграде был создан тот самый памятник Тарасу Шевченко, который сейчас по распоряжению Терехова с головой укрыли мешками с песком.