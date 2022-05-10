В Харькове депутаты присягнули на верность режиму и заклеймили «предателей»

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Новости Украины

Харьковский областной совет отметил 9 Мая, собравшись на сессию, первую с начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Мероприятие проходило в режиме онлайн, как во время пандемии, однако присутствие на нем тщательно фиксировалось.

Еще бы – предстояло голосование-тест, которое должно было расставить маркеры «свой-чужой».

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Из 120 депутатов 97 оказались «своими» для киевского режима. Остальные в назначенное время на связь не вышли.

«Присутствующие» единогласно приняли «Обращение Харьковского областного совета к жителям области, Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины об осуждении агрессии Российской Федерации и поддержке территориальной целостности и независимости Украины».

Депутаты отметили, что часть области остается под контролем «оккупантов», которые «пытаются навязать свои правила и хотят для этого создать видимость народного волеизъявления».

«Мы, депутаты Харьковского областного совета восьмого созыва, категорически акцентируем, что вся территория Харьковской области была, есть и будет неотъемлемой частью нашего единого государства — Украины. Призываем жителей всех без исключения населенных пунктов области игнорировать любые псевдореферендумы и/или «выборы». Мы утверждаем, что ни такие псевдореферендумы, ни какие-либо «выборы» не поддерживаются руководством Харьковской области и депутатским корпусом областного совета, а также другими законно избранными органами власти нашего государства… Харьковщина — это Украина. Украина суверенная и единая», — сказано в обращении.

Что же касается 23 отсутствовавших на сессии «предателей», одна из них быстро нашлась и написала в соцсетях, что поддерживает решение коллег-депутатов. А списки остальных поименно и пофракционно с подачи пресс-службы облсовета были растиражированы харьковскими СМИ, для оргвыводов силовиков и общественного порицания.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов не отстает в «патриотизме» от народных избранников. Он без устали занимается одной из насущнейших проблем города – переименованием улиц.

В самом деле, положение катастрофическое, считает начальник северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова.

«По моим подсчетам, речь идет по меньшей мере о трех сотнях названий. Это 10% всех объектов харьковской улично-дорожной сети. А еще есть остановки городского транспорта, парки, скверы, мосты и так далее», – сокрушается бдительная чиновница.

Но это не предел. Сооснователь проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков насчитал в городе еще больше «пророссийских» топонимов.

«Свыше 500 объектов. Потрясает то, что улиц в честь украинских городов и деятелей значительно меньше, чем в честь российских. После победы будет шанс наконец избавиться от колониального ярма», – мечтает активист.

Интересно, что улицы Севастопольская, Феодосийская, Херсонская в список Позднякова не входят. Ещё бы! Крым и Херсон – это же Украина.

И все-таки работы – непочатый край. Начать очередную серию переименований Терехов решил с Московского проспекта. Тем более что улица имеет опасное направление – на Изюм и Донбасс.

На городское голосование поставили четыре варианта будущего названия улицы: Героев Харькова, Защитников Украины, Киевский проспект, и Харьковский проспект.

Первые два, мягко говоря, неоднозначны, Киев строго в противоположном направлении, а Харьковский проспект – это так оригинально в Харькове…

Тем не менее, одно из этих названий, заверяет Терехов, будет утверждено уже на следующей сессии городского совета. А кто не проголосует, тот коллаборационист. И списки вывесят.

Активисты, не расслабляясь, уже взялись за следующую центральную улицу. Теперь им не угодил Пушкин. Или просто нужен повод снести бюст поэту. Пушкинскую предлагается переименовать в честь Григория Сковороды. Довольно неожиданный выбор для «патриотов». «Всякому городу нрав и права…», – это же, как минимум, федерализм! Зрада? Или просто невежество?

Оскверненный памятник Пушкину в Харькове.

Остальным «пророссийским» улицам, если националисты успеют до них добраться, повезет гораздо меньше. Институт национальной памяти настаивает, что улицы следует называть в честь погибших «воинов», в частности, командира «Фрайкора» Георгия Тарасенко и экс-командира нацбата Харьков-1 Сергея Янголенко.