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04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Коррупция, Криминал, Происшествия, Спецслужбы, Таможня, Украина

В Харькове должность на таможне продавалась за $17 тысяч


За вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $17 тыс. в Харькове задержаны начальник отдела кадров одного из пограничных отрядов Восточного регионального управления ГПС Украины и бывший высокопоставленный чиновник ГПС Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Операцию проводили прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и Управлением внутренней и собственной безопасности “Восток” ГНС Украины.

Установлено, что указанные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего одного из пограничных отрядов указанные денежные средства за совершение в его интересах действий относительно назначения на одну из руководящих должностей Госпогранслужбы Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.

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