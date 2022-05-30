В Харькове к приезду Зеленского освежили «зверства россиян»

Новости Украины

Владимир Зеленский в воскресенье посетил Харьков, где провел рабочее совещание по ситуации в городе и области с участием главы областной военной администрации Синегубова и городского головы Игоря Терехова. В обладминистрации сообщили, что Зеленский в ходе поездки «встретился с военными и побывал в местах разрушенной архитектуры Харькова».

«2229 разрушенных зданий в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех остальных городах и селах, куда пришло зло», – написал он в официальном телеграм-канале.

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В Харькове, тем временем, именно Зеленского рассматривают как «зло», и связывают его визит с жестоким и, казалось бы, бессмысленным обстрелом Шевченковского района города днем 26 мая.

Широко разрекламированное как украинскими военными, так и Синегубовым контрнаступление на севере Харьковской области захлебнулось, и местами перешло в отступление.

«Сегодня 31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% освобождено», – доложил Синегубов.

Статистика, даже если гяуляйтер не лукавит, не слишком впечатляющая. Вероятно, по этой причине участники совещания сконцентрировались на медийном «плане Б»: обстрелы, разрушения и, как следствие, жизненная необходимость поставок тяжелого вооружения из-за рубежа. Эта тема красной линией проходила через все выступления местных и приезжих чиновников и военных.

Поскольку город в последние недели отдыхал от обстрелов, «зверства россиян» освежили к приезду главнокомандующего. Обстрел Шевченковского района велся в светлое время суток, поэтому люди видели, что места вылетов находились преимущественно в черте города. Итог «акции»: девять погибших, в том числе пятимесячный ребенок, девятнадцать раненых.

Кстати, во время визита Зеленского Харьков тоже обстреливали, аккуратно обходя места выгула главнокомандующего. «Скажите уже кто-нибудь этим придуркам, что Зе уехал, хватит стрелять по городу», – так комментировали происходящее в соцсетях.

Подводя итоги поездки в Харьков, украинский президент заявил, что «обгоревшие окна домов Харькова смотрят на север и восток, откуда их обстреливала российская артиллерия».

Харьковчане интересуются, гулял ли Зеленский, например, в районе дома 137а по Салтовскому шоссе. Поврежденный минами фасад этого здания смотрит прямо на юг, и никак не мог быть обстрелян россиянами, поскольку до ближайших позиций ВС РФ в этом направлении не менее 50 км. Или, может, Терехов рассказал главе страны о «бродячем» миномете, который в одну из ночей в течение трех часов катался по тому же Шевченковскому району и швырял мины буквально куда попало?

Следует отметить, что всех смертей и разрушений, оказывается, недостаточно, чтобы харьковчане могли претендовать на помощь от государства. Город хотя и входит в перечень общин, которые находятся в зоне боевых действий, но соответствующие выплаты положены только беженцам. А никак не тем, кто остался дома, где в настоящее время нет ни работы, ни гуманитарной помощи.

Судя по всему, об этой проблеме на совещании речь не шла. Зато Зеленский поддержал Терехова в его планах построить «идеальный город будущего» и обещал государственные гарантии под будущие инвестиции. Причем Терехов торопится запустить строительство новых объектов немедленно, чтобы «создать рабочие места». В этом вопросе мэр, можно сказать, уже на низком старте. Известно, что Облавтодор 24 мая получил распоряжение начать работы на окружной дороге от транспортной развязки в районе Пятихаток в направлении Роганского жилмассива. Сумма контракта почти полмиллиарда гривен, подрядчик – фирма «Технобуд-дор», принадлежащая Ярославу Ковальчаку, однокашнику Терехова по ХИСИ (инженерно-строительный институт). Участок дороги, который собираются ремонтировать, находится в местах самых сильных обстрелов. Очевидно, с точки зрения мэра это плюс – война, как известно, все спишет.

Тем не менее, и Синегубов, и Терехов, несмотря на упорные слухи о том, что их вот-вот снимут за коррупцию, благополучно усидели в своих креслах. Но без оргвыводов все же не обошлось. Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. И не просто уволил, а с уголовной перспективой.

«Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят», – сообщил Главнокомандующий в видеообращении 29 мая.

Мало, значит, Дудин хватал «предателей». Или не делился конфискованным у них имуществом (только о себе и думал). «Новая метла» наверняка станет мести чище, а «заносить» больше… Теперь, наверное, исчезать бесследно будут не только участники «Русской весны», члены пророссийских организаций и партий (по спискам 14 -го года), а также люди, недавно побывавшие в РФ, или звонившие туда друзьям и родственникам.

Как бы к прохожим с «паляницей» или «славаукраиной» приставать не начали. В Харькове ведь не у каждого язык повернется. Ну и бизнесменам приготовиться, статью для обладателя завидного имущества в СБУ всегда найдут.