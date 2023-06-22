В Харькове массово отлавливают «пушечное мясо»

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Ближайшие дни для мужского населения Харькова будут очень тревожными. От многих источников поступает информация переброске в город так называемого десанта по мобилизации.

По средним оценкам в город приехало не менее тысячи человек из других регионов Украины для пополнения утраченных в контрнаступлении резервов.

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Если в обычный день, в пабликах фиксировались единичные случаи выписки повесток, то сегодня по городу курсируют микроавтобусы с военными и полицией. Практически на всех центральных станциях метро наблюдаются тотальная проверка лиц мужского пола: каждый, кто не имеет подтверждения об учёте или отсрочке от призыва, сразу сопровождаются военными в неизвестном направлении.

Подобная активность только подтверждает ранее описанные «ПолитНавигатором» факты о приближающемся фронте к черте города.

А подобные действия киевского режима по отлову «пушечного мяса» укрепляют жителей города в мыслях, что скоро в Харькове могут начаться активные бои. Власть всегда стремилась как можно больше людей уничтожить из восточных и южных областей, так как тут проживает достаточно много людей, которые не верят ни обещаниям Запада, ни тем более гаулейтерам, засевшим в Киеве.

Несмотря на то, что Харьков, да и другие регионы такие, как Одесса, Запорожье, Днепропетровск, находятся под постоянным прессингом украинской пропаганды, власти не справляются и никогда не подавят идеологию братства с соседними государствами (Россией и Беларусью).

А попытки привлечь людей из вышеперечисленных регионов в ряды вооружённых формирований для выполнения задач НАТО всегда будут иметь провал. Причём в преступных действиях киевского режима уверены не только те, кто застал времена Советского Союза, но и молодое поколение.

Сегодня спецслужбы Украины на всю страну отрапортовали о задержании в Харькове девушки в возрасте 14 лет, которая не смотря на свой возраст и не боясь заполонивших город националистов, агитировала за прекращение войны и воссоединение украинского народа с Россией.

СБУ преподносит событие, как «героический» поступок по выявлению целой ячейки пророссийского партизанского возраста, а как доказательства опубликовали рисунки, сделанные рукой рукой ребёнка.

В духе пропаганды нацисткой идеологии силовики намерены преследовать не только ребёнка, но и её мать. Убеждены, что родители специально закрывали глаза на то, как размышляет их дитё, а значит, поощряли и поддерживали антигосударственные настроения.

И подобных случаев в Харькове достаточно много. Люди устали от вранья и бандитизма нынешней власти. Которая, развязала на территории Украины войны и доводит людей до нищенства, а работоспособных мужчин, принудительно отправляют умирать под каток российской армии.