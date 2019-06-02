02.06.2019, Харьков, Владимир Гладков
 
Вандализм, Сюжет дня, Украина, Харьков
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В Харькове националисты снесли памятник маршалу Победы Жукову

Украинские националисты в Харькове снесли памятник маршалу Победы Георгию Жукову возле Дворца спорта. Это произошло в ходе акции по пикетированию съезда партии «Доверяй делам».

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», около ста представителей «Национального корпуса», «Фрайкора» и «Правого сектора», зацепив веревкой каменный бюст, повалили его на землю.

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На освободившееся место радикалы установили украинский флаг, после чего принялись сбивать с постамента буквы.

Отметим, что за действиями националистов наблюдал отряд полиции, однако ограничился словесными упрёками.

«Шакалы, запомните – время работает против вас. И уже совсем скоро, те кто из вас не успеет сдохнуть, будете восстанавливать все что вы успели разрушить за эти пять лет позора Украины. Никому пощады не будет!» – прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Согласно новой украинской исторической мифологии, Жуков является одним из символов «советской оккупации» и ответственен за смерти украинцев в Красной армии во время наступательных операций, когда командование не считалось с потерями.

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